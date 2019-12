Triệu Vy bị chê cười vì già nua, bọng mắt to kém sắc khác xa ảnh photoshop khi lên sóng truyền hình

Chung kết của chương trình truyền hình Diễn viên mời vào chỗ vừa phát sóng vào tối 14/12 với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Khải Ca, Lý Thiếu Hồng, Triệu Vy, Quách Kính Minh. Với nhiều năm hoạt động trong showbiz ở vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, Triệu Vy đã đưa ra nhiều bình luận xác đáng, có giá trị cao.

Tuy nhiên, ngoài chuyện nhận xét về chuyên môn của Triệu Vy, khán giả còn đặc biệt quan tâm đến ngoại hình của nữ diễn viên 43 tuổi. Theo đó, giới truyền thông Hoa ngữ dành nhiều bài viết để nói về chuyện Triệu Vy lộ nhan sắc không được lung linh như trên ảnh photoshop.

Giới truyền thông Hoa ngữ dành nhiều bài viết để nói về nhan sắc ở tuổi 43 với nhiều dấu hiệu lão xuất của Triệu Vy khi cô nàng tham gia show truyền hình.

Làn da không căng bóng, mịn màng hay bọng mắt quá to là những điểm trừ to tướng của Triệu Vy. So sánh với ảnh photoshop được phía quản lý của Triệu Vy tung ra với hình ảnh thực trên sóng truyền hình, nhiều người không khỏi hoang mang.

Triệu Vy bắt đầu nổi tiếng khi đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. Tiếp đến, cô nàng có sự lột xác ấn tượng với vai Lục Y Bình ở Tân dòng sông ly biệt. Nhiều năm sau này, Triệu Vy vẫn được xem như 1 trong Tứ Đại Hoa Đán của làng giải trí Hoa ngữ. Các vai diễn của cô luôn được đánh giá cao từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Nhan sắc thực của Triệu Vy không lung linh như trong loạt ảnh photoshop.

Triệu Vy từng đỗ thủ khoa trường sư phạm, sau đó chuyển sang học điện ảnh ngành diễn xuất và tốt nghiệp thạc sĩ khoa Đạo diễn của Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Nói về chuyên môn, chẳng có gì dể bàn cãi với Triệu Vy. Dẫu vậy, với vấn đề nhan sắc, nữ diễn viên vẫn thường xuyên bị "bóc mẽ" là hình ảnh thực tế không giống như ảnh photoshop.

Đây là những hình ảnh rực rỡ được phía sản xuất show và ekip của Triệu Vy tung ra.

Có 1 thời gian, Triệu Vy bị chê bai vì để cho cân nặng vượt quá tầm kiểm soát. Nhờ tích cực giảm cân, cô mới lấy lại vóc dáng thon gọn, nhẹ nhàng.