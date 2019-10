Triệu Vy thường bị đuổi xuống bàn cuối vì đôi mắt quá to thời đại học

Trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ, nhiều khán giả bất ngờ khi biết được câu chuyện hài hước thời đại học của Triệu Vy. Nữ diễn viên và Lý Thiếu Hồng đã có một trò chuyện thân thiết kể về hoài ức quá khứ. Giám khảo Lý Thiếu Hồng cho biết bản thân từng được mời làm giảng viên lớp đạo diễn của Triệu Vy cách đây 13 năm. Ở thời điểm đó, Lý Thiếu Hồng là nữ đạo diễn tình cảm lãng mạn nổi tiếng nhất của màn ảnh Trung Quốc.

Một câu chuyện hài hước đã diễn ra trong buổi dạy khi đạo diễn Lý Thiếu Hồng bất ngờ bảo Triệu Vy di chuyển chỗ ngồi: “Tôi giảng được một chút, sau đó tôi bảo "Ây, Triệu Vy, tốt nhất là em đi xuống phía dưới cùng đi". Vì mắt cô ấy quá là to, bạn biết chứ? Cô ấy cứ trừng mắt nhìn thẳng bạn thế này này”.

Tuy nhiên, nữ diễn viên lại không biết lý do nên tưởng nhầm bản thân phạm lỗi khiến giảng viên tức giận: “Em rất nghiêm túc mà”. Sau khi câu chuyện được tiết lộ, nhiều người bày tỏ sự thông cảm với Lý Thiếu Hồng. Bởi trong những bức ảnh cũ, đôi mắt của Triệu Vy thật sự khá to khiến người đối diện không thể tập trung về thứ khác do quá chú tâm vào nó.

Được biết Triệu Vy từng tham gia kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 2005. Sau một năm, nữ diễn viên chính thức đỗ vào học viện. Tác phẩm đầu tay So Young từng thành công của Triệu Vy chính là đồ án tốt nghiệp đại học.

Bộ phim đã giúp cô đạt 99 điểm, số điểm cao nhất trong lịch sử khoa đạo diễn. Giảng viên Hoàng Lỗi tiết lộ nữ diễn viên từng được mời ở lại giảng dạy tuy nhiên cô đã từ chối. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Vy trở thành ban giám khảo cho kỳ thi tuyển sinh của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Diễn viên mời vào chỗ là chương trình thực tế quy tụ 25 gương mặt trẻ tuổi có tuổi nghề từ 0 - 5 năm. Những nghệ sĩ này sẽ được bốn đạo diễn nổi tiếng gồm Quách Kính Minh, Lý Thiếu Hồng, Trần Khải Ca và Triệu Vy hướng dẫn. Hầu hết ban giám khảo đều là những cái tên kỳ cựu nổi tiếng Cbiz. Lý Thiếu Hồng, người từng là giảng viên của Triệu Vy được mệnh danh là nữ đạo diễn thành công nhất Trung Quốc. Sau 13 năm, hai thầy trò cũ lại cùng nhau trở thành ban giám khảo của một cuộc thi chuyên về diễn xuất. Qua đó có thể thấy được nỗ lực của Triệu Vy trong nhiều năm qua.