Xét về tổng thể, style của nữ tài phiệt Son Ye Jin trong Crash Landing On You có thể xa hoa, lộng lẫy hơn vị hôn thê của Hyun Bin – tiểu thư Seo Dan (do nữ diễn viên Seo Ji Hye đảm nhận). Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi đang lạc trôi sang Bắc Hàn thì với phong cách tuềnh toàng như mấy bà cô, Son Ye Jin có lẽ đang bị tình địch của mình lấn lướt bằng style chanh sả, cực ra dáng con gái cưng của giám đốc trung tâm mua sắm sang xịn bậc nhất Bắc Triều Tiên.

Vì không một xu dính túi, quần áo lại toàn do chàng quân nhân Hyun Bin mua cho nên Son Ye Jin đang tạm thời rớt phong độ mặc đẹp; nhường ánh hào quang cho tình địch – tiểu thư Seo Dan với những bộ cánh chuẩn con gái nhà giàu.

Nhân vật Seo Dan gây ấn tượng với khán giả bởi thần thái lạnh lùng, sang chảnh ngút ngàn. Cô đang diện lên mình bộ đôi áo sơ mi + chân váy họa tiết, khoác ngoài trench coat màu be để cân bằng set đồ. Cả tổng thể trang phục cho thấy nét quý phái, sang trọng khiến ai nhìn qua cũng đoán chắc đến 90% rằng Seo Dan xuất thân từ gia đình giàu có.

Bộ cánh trông hơi trúc trắc với nhiều lớp lang, chi tiết; nhưng không thể phủ nhận, nàng tiểu thư Bắc Hàn diện vẫn rất ổn, toát lên vẻ kiêu sa, sang chảnh.

Seo Dan chỉ ăn vận rất đơn giản với áo thun, áo dáng dài họa tiết kẻ, để tóc rẽ ngôi, xoăn nhẹ là đã rất tao nhã, khí chất. Đây cũng là công thức mà những quý cô văn phòng nên học hỏi, diện lên chuẩn thanh lịch nhưng không kém phần bắt mắt.

Có thể thấy là Seo Dan rất chịu khó diện áo sơ mi họa tiết; lựa chọn này mang đến cho cô tiểu thư Bắc Hàn vẻ ngoài chuẩn con nhà giàu. Và tất nhiên, Seo Dan vẫn ghi điểm thanh lịch tuyệt đối.

Style của Seo Dan cũng cho thấy rằng, áo khoác dáng dài chính là bảo chứng cho vẻ ngoài sang trọng, thanh nhã và thời thượng.

Áo sơ mi mang gam màu nâu trầm ấm, mix với áo khoác da và tô điểm kính mắt đen, một sự kết hợp ngầu quá sức quy định.

Khí chất kiêu kỳ và vóc dáng hoàn hảo chính là vũ khí giúp Seo Dan sang chảnh hóa thành công mọi set trang phục.