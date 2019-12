TP.HCM: Cư dân bức xúc treo băng rôn phản đối chủ đầu tư The Everrich Infinity khi nửa đêm bị chặn vào bãi giữ xe

Sự việc xảy ra vào đêm 17/12, khiến lực lượng chức năng phải có mặt để ổn định trật tự và hoà giải giữa hai phía.

Anh C., chủ một căn hộ tại The Everrich Infinity (số 290 đường An Dương Vương, quận 5, TP.HCM) cho biết đến 22h đêm 17/12, các bảo vệ của chung cư vẫn kiên quyết chặn không cho xe của người dân vào bãi.

Chung cư The Everrich Infinity.

Tối 17/12, nhiều băng rôn phản đối đã được cư dân giăng trước lối ra vào chung cư.

Đến hơn 0h ngày 18/12, băng rôn phản đối vẫn còn dày đặc.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khu vực từ bãi xe kéo dài đến mặt đường có hàng loạt xe ô tô của chung cư phải đậu bất đắc dĩ.

Quá bức xúc trước hành động này của bảo vệ chung cư, nhiều chủ phương tiện đã treo băng rôn lên trước xe mình với những nội dung như: "Phản đối (công ty) Phát Đạt bán chỗ đậu xe giá 500 triệu đồng", "Phản đối Phát Đạt ép cư dân phải mua ô xe...".

Cổng ra số 290B của chung cư rạng sáng 18/12.

Người dân chung cư tập trung đông đảo trước khu vực vào bãi giữ xe ô tô.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an khu vực đã có mặt để ổn định an ninh trật tự, hoà giải giữa người dân với phía chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, chung cư The Everrich Infinity do Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Sau đó, công ty Phát Đạt thuê Công ty cổ phần Dịch vụ Quản lý Toàn Tâm quản lý toà nhà.

Cư dân treo băng rôn phản đối chủ đầu tư chung cư ngay trên xe.

Các phương tiện bị chặn không cho vào bãi giữ xe gây cảnh ùn ứ kéo dài.

Tháng 11/2019, Công ty cổ phần Dịch vụ Quản lý Toàn Tâm bất ngờ thông báo sẽ chấm dứt việc cho thuê chỗ để xe ô tô từ ngày 1/12/2019.

Ban Quản lý toà nhà đề nghị cư dân đang thuê chỗ để xe ô tô tại tòa nhà di dời xe và hoàn trả mặt bằng chỗ để xe ô tô trước ngày hoàn trả mặt bằng.

Nhiều phương tiện phải bất đắc dĩ để xe bên ngoài mặt đường An Dương Vương.

Chung cư do công ty Phát Đạt là chủ đầu tư.

Ngoài ra, cư dân đang thuê chỗ để xe ô tô phải hoàn tất việc thanh toán các khoản công nợ trước ngày chấm dứt hợp đồng.

Sau thời gian này, thẻ giữ xe ô tô của cư dân sẽ bị khóa và hết hiệu lực khi quét thẻ ra vào chung cư. Nếu cư dân vẫn chưa di dời xe thì sẽ được xem là hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác.

Bãi giữ xe tầng B1 của chung cư.

Xe ô tô vào bãi sáng 18/12.

Để giải quyết, công ty sẽ đổi qua phương án bán chỗ đậu xe với giá 500 triệu/1 chỗ.

Quyết định này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cư dân sinh sống tại đây.

Tuy nhiên, phía công ty Phát Đạt đã xin Sở Xây dựng TP.HCM điều chỉnh phân vùng lại chỗ để xe và được Sở Xây dựng TP.HCM cho phép.

Được biết công ty đã bán được hơn 160 chỗ để xe ô tô.

Cụ thể, tại tầng hầm B2 bố trí 155 chỗ ô tô, 100 xe máy, tầng hầm B1 là 33 chỗ để ô tô và 1437 chỗ để xe máy. Nhưng theo Ban Quản trị toà nhà, không thể phân vùng như trên vì không đủ chỗ cho xe máy.

Một số cư dân cho rằng phía chủ đầu tư đã không minh bạch trong việc mua bán bãi xe từ đầu.

Đến ngày 17/12, việc cấm xe ô tô đã bắt đầu diễn ra. Bắt đầu từ 15h chiều khi người dân đi làm về đã bị bảo vệ chung cư chặn lại. Lý do được đưa ra là chủ đầu tư thu hồi bãi giữ xe. Sự việc tiếp tục đến tối mịt khiến lượng xe ô tô ùn ứ xếp hàng dài.

Nhiều người dân đã gọi đến đường dây nóng của công ty Phát Đạt nhưng chưa được giải quyết thoả đáng. Cư dân cho rằng phía chủ đầu tư đã không minh bạch trong việc mua bán.

Hiện các băng rôn phản đối treo trước lối ra vào chung cư đã được tháo xuống.

Ở chiều ngược lại, phía Công ty Phát Đạt cho rằng khi thỏa thuận mua bán căn hộ với khách hàng, công ty thông tin chỗ để xe ô tô là phần riêng chủ đầu tư, còn chỗ xe máy mới là của cư dân.

Đến sáng 18/12, các băng rôn bị treo trước lối ra vào chung cư đã được lực lượng bảo vệ tháo xuống.