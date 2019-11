Nghi nhảy lầu chung cư Ehome 4, người đàn ông nằm chết dưới gốc cây

Đến 8h ngày 29/11, công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ người đàn ông nghi nhảy lầu tự tử, nằm chết dưới gốc cây xảy ra tại chung cư Ehome 4 đường số 41, khu phố Hoà Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 5h30 cùng ngày. Thời điểm trên, nhiều cư dân đi tập thể dục trong bãi xe block C2 của chung cư tá hoả khi phát hiện 1 người đàn ông trung tuổi nằm chết dưới gốc cây, bên cạnh là một nhánh cây lớn mới bị gãy.

Trên lầu 5 của chung cư, người dân phát hiện có một đôi dép của nạn nhân để lại ở hành lang. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Nhận tin báo, công an đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời chăng dây bảo vệ hiện trường.

Theo những cư dân sống tại đây, người đàn ông không sống trong block nơi xảy ra sự việc mà sống ở một block khác cùng vợ. Nơi nạn nhân chết trước đây cũng đã từng có người chết.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ.