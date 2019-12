Top những địa chỉ thẩm mỹ viện khiến chị em hài lòng nhất năm 2019

Trong năm 2019, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cũng như thẩm mỹ nội khoa lên ngôi với sứ mệnh làm cho con người – bất kể nam hay nữ - trở nên đẹp hơn, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Nhưng bên cạnh những người phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp thành công thì còn vô số các trường hợp gặp họa tai ương do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ là do chúng ta chưa tìm đúng nơi "chọn mặt gửi vàng". Đó là lý do vì sao cần lắm những địa chỉ tin cậy để chị em tiến hành thẩm mỹ lên khuôn mặt, cơ thể của mình.



Mới đây, qua khảo sát, thăm dò qua ý kiến của người từng làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng như tìm hiểu đánh giá của giới chuyên gia, danh sách bệnh viện, thẩm mỹ viện sau được đáng tin cậy với chất lượng và dịch vụ tốt, nhất là vào năm qua mà chị em có thể tham khảo:

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tự hào là nơi đầu tiên có kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ, trải qua hơn 50 năm, đã xây dựng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm gắn với tên tuổi của các giáo sư đầu ngành, đến nay có thể nói phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện TƯQĐ 108 đứng đầu trong cả nước, với đội ngũ phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm, tất cả đều được đào tạo ở nước ngoài.

Đến bệnh viện, bệnh nhân hoàn toàn yên tâm khi được phẫu thuật thẩm mỹ trong một bệnh viện lớn, hạng đặc biệt, có tất cả các điều kiện để trợ giúp bệnh nhân khi có sự can thiệp ngoại khoa. Bệnh nhân có thể yên tâm làm phẫu thuật thẩm mỹ tại đây cả về chất lượng, trang thiết bị và trình độ bác sĩ cũng như hạn chế thấp nhất tai biến, tai nạn.

Tại đây, chị em có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt như nâng mũi, cắt mi mắt, căng da mặt chỉnh vẩu, chỉnh khớp cắn, cắt góc hàm, hạ gò má, độn hoặc trượt cằm, tạo má lúm, chữa cười hở lợi...

Đối với thẩm mỹ toàn thân, bệnh viện có các dịch vụ căng da bụng, độn ngực, treo sa trễ ngực, thu gọn ngực phì đại, hút mỡ, bơm mỡ, phần phụ... cũng như các phẫu thuật khác của các chuyên ngành ngoại khoa theo yêu cầu và tư vấn kỹ càng cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể lựa chọn phẫu thuật viên để có được sự chăm sóc tốt nhất.

Chưa kể, bệnh viện còn có trung tâm laser thẩm mỹ có đầy đủ tất cả các loại trang thiết bị máy móc hiện đại nhất, hệ thống đồng bộ được nhập khẩu từ những hãng máy nổi tiếng, có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu làm đẹp bằng laser. Do đó, thẩm mỹ nội khoa đặc biệt được chị em "chọn mặt gửi vàng" tại nơi này.

Bệnh viện Xanh Pôn

Ngoài chức năng là một cơ sở khám và điều trị các bệnh lý về tạo hình, thẩm mỹ, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Xanh Pôn còn là cơ sở đào tạo của Bộ môn Phẫu thuật tạo hình Đại học Y Hà Nội cho các bác sĩ chuyên khoa.

Số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh và phẫu thuật của khoa tăng nhiều trong từng năm, bên cạnh đó các chỉ tiêu về bệnh nhân và chỉ tiêu tài chính được khoa luôn thực hiện ở mức cao nhất. Ban lãnh đạo khoa chú ý trong việc bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn và đạo đức cho các bác sĩ điều dưỡng bởi đây là nguồn nhân lực nòng cốt cho sự phát triển của khoa. Do đó, đội ngũ tay nghề của các bác sĩ ở đây thuộc top đầu cả nước trong phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình, được đông đảo chị em tin tưởng "chọn mặt gửi vàng".

Một số kỹ thuật mang thương hiệu Xanh Pôn như "sử dụng vạt trục mạch vú ngoài trong phẫu thuật thu gọn vú", "vạt trong vạt giãn" hoặc các kỹ thuật tiên tiến được áp dụng thành công cao như kỹ thuật vi phẫu mạch máu thần kinh, kỹ thuật tạo vạt tĩnh mạch, kỹ thuật vi phẫu tích trong tạo vạt… đã trở thành những kỹ thuật quí trong kho tàng kỹ thuật tiên tiến được áp dụng tại khoa. Cũng phải nhấn mạnh, đội ngũ tay nghề cùng trang thiết bị hiện đại, tiên tiến ở đây phục vụ chính cho nhu cầu phẫu thuật tạo hình.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nếu như trước đây, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chính là phẫu thuật tạo hình để phục hồi chức năng và thẩm mỹ cho các bệnh nhân sau chấn thương; sau điều trị ung thư hay điều trị các dị tật bẩm sinh thì hiện nay có Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tập trung chuyên sâu thực hiện tất cả các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ.

Chị em có thể phẫu thuật làm đẹp vùng mặt (tạo mắt 2 mí, cắt da mí thừa, nâng mũi, thẩm mỹ môi trái tim, độn cằm, căng da mặt…), phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, hút mỡ thừa, tạo hình thành bụng, trẻ hoá cơ thể, cấy mỡ tự thân, làm đẹp bằng tế bào gốc, điều trị laser trẻ hóa da...

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đầu tư mới cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại ngang tầm quốc tế cho Trung tâm, kỳ vọng cùng với đội ngũ giáo sư, bác sĩ uy tín sẵn có. Nhờ mối quan hệ hợp tác với một số bệnh viện của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, Trung tâm sẽ có điều kiện cập nhật những kỹ thuật tiên tiến của chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ trên thế giới để điều trị cho người Việt Nam. Đây thực sự là địa chỉ tin cậy đáp ứng nhu cầu làm đẹp của mọi người.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc

Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc được đánh giá là thương hiệu thẩm mỹ tốt hàng đầu tại Việt Nam khi được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Thu Cúc luôn ứng dụng, cập nhật công nghệ thẩm mỹ làm đẹp tiên tiến nhất hiện nay để vừa mang lại hiệu quả cao nhất vừa đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.

Với đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu, chuyên gia của viện đều là những người được đào tạo bài bản, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, các bác sĩ thẩm mỹ tại Thu Cúc có thời gian tu nghiệp chuyên sâu tại các cường quốc hàng đầu về thẩm mỹ như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc… Tại đây, khách hàng không chỉ được tạo hình thẩm mỹ khéo léo mà còn hạn chế xâm lấn, bảo vệ an toàn tối đa khi thực hiện.

Chưa kể, cơ sở vật chất hỗ trợ của viện được đầu tư đầy đủ với các thiết bị máy móc thiết bị tiên tiến nhất đáp ứng tối đa các yêu cầu trong quá trình thực hiện phẫu thuật, đảm bảo an toàn và chính xác nhất. Thu Cúc cũng được trang bị hệ thống phòng mổ vô trùng 1 chiều hiện đại bậc nhất có khả năng khử khuẩn, cung cấp khí tươi giúp tránh nhiễm khuẩn đảm bảo an toàn tối đa cho quá trình thực hiện.

Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ (BS Chiêm Quốc Thái)

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ là một trong những bệnh viện thẩm mỹ – thẩm mỹ viện lớn và uy tín tại TP.HCM. Bệnh viện được đầu tư những trang thiết bị phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại nhất hiện nay như máy nội soi, máy hút mỡ siêu âm, máy tan mỡ bằng sóng siêu âm hội tụ, máy laser điều trị da.

Với đội ngũ nhân viên có chuyên môn và trang thiết bị được đầu tư kĩ lưỡng cho nên bệnh viện Việt Mỹ luôn nhân được phản hồi tích cực của chị em sau khi đến trải nghiệm các dịch vụ tại đây. Đây cũng là địa chỉ mà những người nổi tiếng tìm đến để cải thiện nhan sắc.

Các ca phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Việt Mỹ đều được thực hiện trong phòng phẫu thuật đạt tiêu chuẩn Bộ Y Tế và các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Các thiết bị máy móc trong phòng mổ, công nghệ được nhập khẩu và chuyển giao trực tiếp từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Chính vì điều đó giúp cho giúp ca phẫu thuật diễn ra với độ chính xác và tính an toàn cao.