Câu chuyện “kinh hãi” của cô gái nâng mũi 4 lần đến mức hết sạch sụn tai, từng trầm cảm, muốn chết vì phẫu thuật hỏng

Từng muốn chết sau khi liên tục nâng mũi hỏng

Đó là câu chuyện của cô gái trẻ Trần Ngọc Trang, sinh năm 1996, sống tại TP. HCM. Trang mở đầu câu chuyện của bản thân mình bằng một tiếng thở dài:

"Người ta nói đúng, cái gì cũng có 2 mặt của nó. Nếu hên thì sửa 1-2 lần là đẹp. Còn xui thì sao? Em có một cái mũi thôi đã sửa 4 lần rồi".

Trang kể, lần đầu tiên cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ là 4 năm về trước. Lúc ấy, mặt cô khá hài hòa, nhưng không nổi bật, vì thấy bạn bè xung quanh đi sửa mũi khá nhiều nên cô quyết định "liều một phen". Nhưng cũng từ đây, cuộc sống của Trang đảo lộn hoàn toàn mà theo lời cô miêu tả là "sống không bằng chết".

Khuôn mặt của Ngọc Trang trước khi can thiệp "dao kéo".

Năm 19 tuổi, Trang tìm đến một trung tâm phẫu thuật ở TP.HCM để nâng mũi sử dụng sụn silicon. Ca phẫu thuật khá suôn sẻ, cô được gây tê và hoàn thành sau 30 phút. Một thời gian sau, mũi về dáng rất đẹp.

Khuôn mặt Trang trở nên sắc sảo, ưu tú hơn sau khi nâng mũi thành công.

Thế nhưng, một năm trở lại đây, mũi của Trang có dấu hiệu bị tụt sống mũi và lệch hẳn về một bên. Vội vàng đi khám, cô được bác sĩ thông báo miếng sụn silicon cũ hiện tại không thể sử dụng được. Bác sĩ khuyên cô nên đi sửa lại và hãy lựa chọn mũi cấu trúc sụn tai để giữ được lâu hơn bởi đó là sụn tự thân của mình.

Vậy là lại một lần nữa, cô gái trẻ bước lên bàn mổ với mong muốn sẽ có gương mặt xinh đẹp hơn. Lần thứ 2, ca nâng mũi của Ngọc Trang kéo dài 6 tiếng đồng hồ, nhưng vì lần này mũi được nâng cao hơn lần trước, da mặt không đủ nên khi tháo nẹp, mũi của cô bị lệch hẳn qua một bên. Cô gái trẻ đành phải ngậm đắng nuốt cay để đeo nẹp thêm 3 tháng trời.

Lần thứ 2 nâng mũi của Ngọc Trang.

"Ai sửa xong cũng đẹp luôn, khoảng 2-3 tuần đã tháo được. Còn em thì phải nẹp suốt 2-3 tháng luôn vì tháo ra vẫn thấy méo. Bác sĩ kêu em chờ thêm 6 tháng", Trang kể.

Thời điểm đó, trong mũi Ngọc Trang lúc nào cũng rỉ máu. Đến giờ, Trang bảo cô vẫn không thể nào quên những lần lôi ra những cục máu đông bên trong hốc mũi và cái vị tanh tanh của máu.

Lần thứ 3 lên bàn mổ để nâng mũi, Trang chỉ biết khấn trời phật để ca phẫu thuật nhanh trôi qua để có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, đây là lần cô gặp biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ nặng nhất do bác sĩ chỉnh lại mũi nhưng không thay sụn mới, khiến mũi của Trang bị sưng nặng, viêm, rất cứng…

6 tháng sau, Trang tìm đến một bác sĩ phẫu thuật uy tín để thăm khám, cô gái trẻ được chẩn đoán mũi đã ứ mủ, nếu để quá lâu sẽ bị hoại tử. Nhưng lần này, vì đã trải qua 3 lần nâng mũi nên phải sử dụng sụn sườn kết hợp với sụn tai mới tiến triển được.



Trang được bác sĩ kê cho uống thuốc chống viêm trước một tuần. Sau thời gian ấy, cô vét hết những đồng tiền cuối để lên bàn phẫu thuật mũi lần 4 với suy nghĩ "Chỉ mong sửa lẹ lẹ để được trở lại người bình thường". Suốt 7 tiếng bị gây mê, cô gái trẻ tỉnh lại với cảm giác đau buốt, khó chịu ở phần xương sườn vừa lấy sụn.

"Bác sĩ đã cắt bao nhiêu lớp da thịt của em để lấy được sụn xương sườn ra, lúc tỉnh dậy rất đau và buốt. Em vẫn nhớ khi vừa tỉnh dậy được đưa ra khỏi phòng lạnh, người em bỗng giật bắn, co giật, lúc ấy em tưởng mình chết luôn", Ngọc Trang nhớ lại.



Sau một ngày nằm lại, Trang được xuất viện, chịu đau mất 3 ngày và mọi sinh hoạt như đi lại, tắm rửa đều cần phải có người giúp. Cầm điện thoại soi lên mặt, cô gái trẻ mừng thầm: "Ơn giời, con được cứu rồi!".

Ngoài trải qua 4 lần phẫu thuật nâng mũi, Trang còn trải qua 2 lần cắt mí mắt cũng vì bị cắt hỏng. Nhận ra sai lầm của mình là chọn bác sĩ không có đủ chuyên môn, Trang ngẫm lại sức khỏe của mình đã bị tổn hại rất nhiều. Nhiều năm liên tục phải uống thuốc kháng sinh, cô đã trải qua vài lần sốc thuốc, người bị run, khó thở và sốt cao… Trong chế độ ăn, cô gái trẻ cũng chỉ được phép ăn thịt lợn và khoai lang… Kiêng tuyệt đối thịt bò và hải sản. Sau 2 lần dùng sụn tai để nâng mũi, hiện tại phần tai của cô đã hết hoàn toàn sụn.

Trang tâm sự, ngoài cảm giác đau đớn về thể xác, cô còn phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm do liên tục nâng mũi hỏng. Suốt thời gian dài, cô gái trẻ không dám ra đường, không dám gặp ai, đi đâu cũng phải đeo khẩu trang vì ai nhìn cũng hỏi: "Sao mũi em lệch vậy?", "Sao mũi bự vậy?". Tự nhận thấy mũi mình to cứng lại bị lệch rất khác thường, Trang không dám nhìn mình trong gương. Ngày nào cũng khóc lên khóc xuống, thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Mỗi tối, cô gái trẻ đều phải sử dụng đến thuốc an thần để ngủ nếu không sẽ suy nghĩ vẩn vơ và thức đến sáng.

"Người ta sửa thì đẹp còn sao mày sửa hoài vẫn xấu vậy?"

Đó là câu nói ám ảnh Ngọc Trang đến tận bây giờ. Thấy cô liên tục phẫu thuật mũi, nhiều người bảo cô điên, có người nói cô bị nghiện phẫu thuật hay sao mà cứ sửa hoài vậy. Nhưng người ta không hề biết bao lâu nay, Trang chỉ đang cố gắng để "sửa sai" cho những lần phẫu thuật nâng mũi hỏng.

Tự nhận mình xui xẻo trong phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái trẻ trải lòng: "Em phẫu thuật cũng vì muốn có thể đẹp lên nhưng có ai ngờ bị xui vậy. Chẳng ai muốn đau đớn mà liên tục sửa đi sửa lại như vậy cả".

Trải qua 6 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Trang cho biết mình đã phải chi trả hơn 300 triệu đồng. Đương nhiên, số tiền ấy vẫn chưa thể nói lên quãng thời gian tự ti, đau đớn mà cô từng trải qua.

Hiện tại, phần mũi và mí mắt của Ngọc Trang đã ổn định, nhan sắc của cô được khen ngợi rất hài hòa và xinh như một hot girl đến mức bạn bè cũ gặp không thể nhận ra. Nhớ lại quãng thời gian mình đã trải qua, cô cũng có cảm giác rợn rợn và hơi run nhưng vẫn khẳng định phẫu thuật thẩm mỹ không xấu nhưng trước khi quyết định làm gì thì mọi người cũng nên cân nhắc.

Bằng kinh nghiệm của bản thân, Trang cũng khuyên những người có dự định phẫu thuật thẩm mỹ hãy "chọn mặt gửi vàng", hãy tìm đến những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có chuyên môn và khi làm xong hãy tuân thủ theo những lưu ý mà bác sĩ đưa ra.