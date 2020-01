Toàn cảnh vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình: Âm mưu thâm độc của ả nhân tình

Cái chết oan nghiệt của nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi Trung ương

Ngày 3/12, Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo chị N.T.H là cán bộ điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc.

Theo các đồng nghiệp của chị H., sau khi chị H. uống trà sữa để trong tủ lạnh có thấy mùi khó chịu, chị vào nhà vệ sinh nhổ ra và tử vong tại đây. Theo đồng nghiệp của chị H., chị H. đã tử vong sau đó ngay tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ, điều dưỡng ở khoa Ngoại khi đó không ai nghĩ rằng trong trà sữa có độc, chỉ đến khi cơ quan công an công bố mọi người mới bàng hoàng.

Chị Lý - người uống cốc trà sữa mà nghi phạm gửi đến nhưng may mắn không có độc vẫn chưa hết bàng hoàng sau mọi chuyện xảy ra. Ảnh: Congan.com

Cụ thể, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an xác định chị H. tử vong do bị đầu độc bằng Xyanua bởi trong cốc trà sữa chị H. uống có chất kịch độc này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định cái chết của chị H. có nhiều điểm nghi vấn, rất có thể chị H. đã bị ''chết oan'' do vô tình uống phải cốc trà sữa có độc nhưng không dành cho mình.

Cô em gái mưu mô rắp tâm giết chị họ để ''độc chiếm'' anh rể



Quá trình tra, cơ quan chức năng xác định, chị H. tử vong do bị đầu độc bằng Xyanua bởi trong cốc trà sữa chị H. uống có chất kịch độc này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, chị H. đã bị chết oan uổng do vô tình uống phải cốc trà sữa có chất độc không dành cho mình. Vì 6 cốc trà sữa để trong tủ lạnh tại phòng làm việc, trong đó 4 cốc có thuốc độc là quà tặng dành cho chị Đ.T.Y. - đồng nghiệp của chị H..

Lại Thị Kiều Trang đã bơm thuốc độc vào 4/6 cốc trà sữa để gửi đến cho chị họ mình với mục đích hạ sát. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ đầu độc này, cơ quan điều tra đã làm rõ, Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình) có quan hệ tình cảm với người anh rể tên là P.V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - chồng của chị Đ.T.Y..

Sau một thời gian quan hệ vụng trộm, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ này nhưng Trang không đồng ý chia tay. Từ đây, một ý nghĩ tàn độc nảy sinh trong đầu cô gái trẻ là phải giết chết người chị họ thì Trang mới chiếm được anh Q..

Thủ đoạn gửi trà sữa lòng vòng của ả nhân tình

Để tiến hành kế hoạch của mình, Trang đã lên kế hoạch hành động có tính toán rất kỹ càng từ việc mua trà sữa cho đến việc bỏ độc vào bên trong và việc vận chuyển sao cho khéo léo, tránh bị phác rác.

Trước đó, Trang hay đến nhà chị họ chơi và biết được chị Đ.T.H.Y. rất thích uống trà sữa và biết rõ loại chị Y. thích uống nên đã nảy sinh kể hoạch hạ độc trong trà sữa.

Trang thường xuyên ghé qua đi ăn, đi chơi với vợ chồng chị họ. Qua đó, nắm được sở thích của chị Y. để lên kế hoạch hạ độc

Nghĩ như nào Trang liền làm thế đó. Trang lên mạng đặt hai lọ natri xyanua (loại cực độc, chỉ với vài giọt có thể giết chết một người trưởng thành). Sau đó, ngày 2/12, Trang đến tiệm trà sữa mua 6 cốc, trong đó có 3 cốc trà sữa cacao (đây là loại Trang đã từng dẫn chị Y. đi uống). Tiếp đó, Trang dùng bơm tiêm chất độc vào trong 4 cốc trà sữa.

Để tránh bị phát giác, Trang không tự mình đi chuyển trà sữa, cũng không dùng số điện thoại của mình để gọi shipper mà ả mua thêm một túi hoa quả (quả quýt) và làm thêm 1 phong bì 100 nghìn đồng. Việc làm này nhằm mục đích để người trong bệnh viện tưởng đó là quà thăm hỏi, cảm ơn của bệnh nhân.

Chưa dừng lại, Trang mua thêm một cái sim rác để gọi người đến chuyển trà sữa. Đường đi của 6 cốc trà sữa khá vòng lòng. Trang đề nghị người giao hàng chuyển đến bệnh viện An Đức (TP Thái Bình) rồi sau đó lại sử dụng một sim rác khác thuê một người khác lấy giỏ quà có trà sữa chuyển đến bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Vì hành vi quá tinh vi của Trang mà không một ai phát hiện ra sự việc trên. Gia đình nạn nhân không thể ngờ được đây là một kế hoạch giết người. Gia đình nạn nhân đã từ chối tiến hành giám định pháp y vì cho rằng, chị H. bị đột quỵ dẫn đến tử vong.

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang

Được biết, quá trình cấp cứu cho nạn nhân H., các bác sĩ đã nghi ngờ điều gì đó không bình thường trong các chết của đồng nghiệp mình. Tuy nhiên, do tôn trọng ý kiến gia đình không giám định pháp y nên ngay sau đó họ chuyển thi thể chị H. về nhà xác đợi người thân đến nhận.

Đối tượng Lại Thị Kiều Trang

Được biết, vụ việc xảy ra từ đầu tháng 12 nhưng đến những ngày cuối tháng mới được phanh phui. Bởi lẽ, Công an TP Thái Bình âm thầm điều tra, không đánh động hung thủ. Và từ những manh mối đã nắm bắt được, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Lại Thị Kiều Trang.

Hôm qua (31/12), cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khai quật tử thi của nạn nhân N.T.H để làm sáng tỏ vụ án.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.