Nhiều tình tiết tăng nặng trong vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa vì thích anh rể ở Thái Bình: Nghi phạm có thể đối mặt án tử hình

Ngày 30/12, cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra nghi án đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến 1 người tử vong.

Liên quan đến vụ việc, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị H. (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, công tác tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) và đại diện chính quyền địa phương cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình về việc tiến hành khai quật tử thi chị H. vào 8h sáng nay 31/12 để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong bất thường sau khi uống trà sữa tại nơi làm việc.

Nghi phạm Lại Thị Kiều Trang

Theo điều tra ban đầu, Trang có quan hệ tình cảm với anh rể của mình là P.V.Q. (30 tuổi), trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian, anh Q. đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Không đồng ý chia tay, Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chính chị họ của mình là chị Đ.T.Y. (30 tuổi), cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, là vợ anh P.V.Q.

Đáng nói, Lại Thị Kiều Trang trước đó vẫn thường xuyên qua lại, chơi với gia đình người chị họ

Do thường qua lại gia đình chị họ chơi và biết chị họ mình thích uống trà sữa, Lại Thị Kiều Trang đã lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua. Đến ngày 3/12, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc trà sữa.

Đối tượng Trang đã cho độc vào 4/6 cốc trà sữa rồi gửi đến bệnh viện cho chị họ mình nhằm hạ sát.

Để không lộ dấu vết, Trang đã dùng sim rác gọi thuê người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y., đồng thời gửi kèm một túi đựng hoa quả (quả quýt) và một phong bì bên trong có để 100 nghìn đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu chị Y.

Tuy nhiên, thời điểm người mang trà sữa đến bệnh viện, chị Y. không có ở đây nên đồng nghiệp đã nhận thay và để tại phòng hành chính. Đến khoảng 10h ngày 3/12, một đồng nghiệp của chị Y. là chị N.T.H. lấy 1 cốc trà sữa từ tủ lạnh ra uống. Vừa uống được vài ngụm thì nữ điều dưỡng này ngã gục rồi tử vong sau đó.

Việc chị H. tử vong bất thường khiến cơ quan công an đặt nghi vấn và tiến hành điều tra. Sau khi có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã bắt giữ Lại Thị Kiều Trang để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn LSTP Hà Nội) nhận định, sự việc này gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người bởi hành vi đê hèn, tàn độc của đối tượng gây án.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn bỏ chất độc vào trà sữa và nhận thức của nghi phạm Lại Thị Kiều Trang đối với việc sử dụng số trà sữa này trong âm mưu của mình.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng nhận thức được rằng với môi trường, hoàn cảnh sống của chị Y. thì có thể xảy ra trường hợp nhiều người sẽ cùng sử dụng số trà sữa này bởi số trà sữa có độc không phải là một ly, mà là 4/6 ly, Trang cũng không gửi tới địa chỉ cá nhân mà đưa tới cơ quan... thì có căn cứ để xử lý đối tượng này thêm tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;” hoặc “giết 02 người trở lên” theo quy định tại điểm l, hoặc điểm a, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Với hành vi và thủ đoạn như vậy cùng với đặc điểm của loại chất độc này thì khả năng thực tế nhiều người chết là hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế, ngoài nạn nhân là chị H. đã chết do trúng độc thì đã có thêm hai người khác cũng đã uống số trà sữa do Trang gửi đến nhưng rất may là 2 ly đó không có chất độc, nếu tất cả mọi người cùng uống 6 ly đó thì ít nhất sẽ có 4 người chết.

Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, hành vi và thủ đoạn của đối tượng này cho thấy mức độ nham hiểm, tàn độc, đê hèn cao độ. Hành vi này không chỉ sát hại một người mà có thể sát hại nhiều người, gây hậu quả hết sức nguy hiểm cho xã hội. Bởi vậy, đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt rất nghiêm khắc, có thể sẽ là án tử hình mới tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

"Như vậy, trong vụ việc này, nếu nghi phạm có đủ năng lực hành vi thì với việc giết người với động cơ đê hèn thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình. Vụ việc này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai lầm đường, lạc lối trong quan hệ tình ái và mù quáng, bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của người khác thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt", luật sư Cường nhận định.

