Tỉnh giấc giữa khuya thấy em trai mất ý thức nghi bị ngạt khí độc, bé gái 7 tuổi cứu sống cả nhà nhờ bài học nhỏ xíu trên lớp

Chúng ta thường không xem trọng những bài học ở trường vì cho rằng nó chỉ là lý thuyết, ít khi áp dụng thực tiễn. Thế nhưng, bé gái Jaydee-Lee Dummett, 7 tuổi, cư dân thị trấn Caerphilly, South Wales, mới đây đã vận dụng kiến thức về kỹ năng sinh tồn được học trên lớp để ra tay cứu cả gia đình và được tuyên dương như một người hùng.