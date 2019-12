Tin vui cho cha mẹ: Từ năm 2020, Hải Phòng chính thức miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non tới Trung học phổ thông

Chiều 5/12, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa 15 bế mạc, nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua, trong đó có miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông (THPT).

Theo đó, việc hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS và bổ túc THCS thực hiện từ năm học 2020-2021, học sinh THPT và bổ túc THPT được hỗ trợ từ năm học 2021-2022.

Từ năm 2020, thành phố Hải Phòng chính thức miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non tới Trung học phổ thông

Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non đang thực học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh THCS, THPT và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.

Việc hỗ trợ thực hiện theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục, tối đa không quá 12 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non và không quá 9 tháng/năm học đối với học sinh THCS, THPT và bổ túc.



Theo ước tính, với năm học 2020-2021, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 350 tỷ đồng, năm học 2021-2022 hơn 424 tỷ đồng. Tới năm học 2024-2025, kinh phí hỗ trợ là trên 480 tỷ đồng.



Theo UBND TP Hải Phòng, việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội.

Việc Hải Phòng ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đây là chính sách của TP nhằm thực hiện phương châm mọi người đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau; mọi người dân Hải Phòng được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, đầy đủ với chất lượng ngày càng cao các dịch vụ công thiết yếu đặc biệt là y tế, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Hải Phòng.