Đề xuất tăng mức trần học phí cho 19 trường chất lượng cao từ mầm non đến trung học tại Hà Nội, vậy đó là những trường nào?

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký tờ trình gửi HĐND TP về việc quy định mức học phí với các cơ sở công lập chất lượng cao trên địa bàn năm học 2020-2021.



Theo đó, mức trần học phí trường mầm non, tiểu học là 5,5 triệu đồng, THCS và THPT là 5,7 triệu đồng. Tức tăng 400.000 đồng so với năm 2019-2020. Đề xuất này thông qua thì học phí cấp mầm non, tiểu học sẽ tăng 7,84% và cấp THCS, THPT tăng 7,55% so với năm học tới.

Đến tháng 11/2019, Hà Nội có 19 trường chất lượng cao, trong đó có 14 trường công lập (7 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường THCS, 1 trường THPT) và 5 trường ngoài công lập.

Tiêu chí để xác định trường chất lượng cao gồm thành tích, chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý, phương pháp giảng dạy, số lượng học sinh một lớp, tỷ lệ học sinh khá, giỏi... Sĩ số lớp học được đảm bảo với mức không quá 30 học sinh ở bậc tiểu học, không quá 35 trẻ độ tuổi mầm non.



Năm học 2019-2020, trong số 14 trường công lập chất lượng cao của Hà Nội có 2 trường có mức học phí bằng 100% mức trần là Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng và Trường THPT Phan Huy Chú. Còn lại 12 trường có mức thu từ 40% đến 98% mức trần.