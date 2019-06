Tin sốc: Có một kiểu ăn vừa gây tăng cân vừa khiến não bị co lại thế mà nhiều người lại đang mắc phải

Rõ ràng thức ăn nhanh không phải là thực phẩm thân thiện với số đo vòng eo và ai cũng biết rõ điều này. Nhưng bây giờ các nhà khoa học tuyên bố loại thực phẩm này còn có thể gây ra những tác hại kinh khủng hơn, bao gồm làm cho suy giảm nhận thức, mất trí nhớ, thậm chí là làm cho não teo lại.



Các chuyên gia nói rằng thói quen ăn uống không lành mạnh và thiếu các bài tập khiến mọi người có nguy cơ bị suy giảm đáng kể chức năng não. Tiêu thụ thức ăn nhanh là một trong số những thói quen ăn uống không lành mạnh được nhắc đến.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Neuroendocrinology đã chỉ ra rằng, việc ăn uống thừa calo nhưng thiếu dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến não bộ, cụ thể là làm suy giảm trí nhớ và khiến não bị co lại.



Nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe não bộ và lão hóa của hơn 7.000 người từ khoảng 200 nghiên cứu quốc tế, bao gồm dự án The Life & Total Health (PATH) Through Life ở thủ đô Úc và Queanbeyan. Kết quả nghiên cứu báo cáo rằng khoảng 30% dân số trưởng thành của thế giới bị thừa cân hoặc béo phì và hơn 10% tất cả người trưởng thành sẽ mắc bệnh tiểu đường loại 2 vào năm 2030.



Giáo sư Nicolas Cherbuin, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc, cho biết: Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ rằng thói quen ăn uống không lành mạnh và thiếu tập thể dục trong thời gian dài khiến con người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và suy giảm nghiêm trọng trong chức năng não, chẳng hạn như mất trí nhớ và co rút não. Nói cách khác, những người béo phì, tiểu đường cũng đồng thời gặp rắc rối với bộ não của họ.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng mọi người đang tiêu thụ nhiều hơn 650 calo/ngày so với những gì chúng ta đã ăn cách đây 50 năm. Lượng calo này tương đương với một phần thức ăn nhanh tiêu chuẩn gồm 1 hambuger, 1 phần khoai tây chiên và 1 ly nước ngọt. Nguy cơ càng cao khi kiểu ăn uống này xảy ra song song với sự thiếu vận động.



Cụ thể hơn, giáo sư Cherbuin nhận thấy rằng sức khỏe não bộ của con người có thể suy giảm sớm hơn nhiều so với trước đây. Và điều này phần lớn là do lối sống không lành mạnh.

"Nhiều người tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và có các dấu hiệu rối loạn nhận thức khác, bao gồm cả co rút não do ăn quá nhiều thực phẩm xấu và không tập thể dục đầy đủ. Đáng sợ hơn, các vấn đề về trí nhớ, nhận thức, co hẹp não… được chứng minh là không thể đảo ngược và mức tăng nguy cơ có thể kéo dài suốt cuộc đời họ.

Vì vậy, chúng tôi khuyên mọi người nên ăn uống lành mạnh và có được vóc dáng khỏe mạnh sớm nhất có thể. Chế độ ăn uống của mọi người trong thời thơ ấu và khi còn trẻ là rất quan trọng. Một trong những cơ hội tốt nhất mà mọi người có thể tránh được các vấn đề về não là duy trì thói quen ăn uống tốt và tập thể dục từ nhỏ", ông nhấn mạnh.

Sa sút trí tuệ là gì và có nhiều loại sa sút trí tuệ khác nhau? Sa sút trí tuệ là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả sự suy giảm khả năng tinh thần của một người và điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Sa sút trí tuệ được biết đến với những vấn đề có liên quan tới suy nghĩ, lý luận và trí nhớ - vì đây là những khu vực trong não bị tổn thương. Có hai nhóm mất trí nhớ chính có thể được chia thành như sau: - Mất trí nhớ nghiêm trọng như bệnh Alzheimer, - Những ảnh hưởng đến tốc độ suy nghĩ và hoạt động như bệnh Parkinson.

Theo Thesun