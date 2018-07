Nếu chăm tập luyện và không ăn thức ăn nhanh mà vẫn tăng cần vùn vụt thì đây là nguyên nhân và cách phòng tránh cho bạn

Nếu bạn cảm thấy như bạn đã thử hoàn toàn mọi cách, từ ăn kiêng, đếm calo, tập thể dục hàng giờ và ăn theo lịch... mà số cân vẫn tăng lên chứ không phải là giảm xuống thì đừng vội nản lòng mà bỏ cuộc. Rất có thể nguyên nhân là do yếu tố khác chứ không phải do cách bạn ăn hay là tập luyện.



Có những nguyên nhân gây tăng cân mà ngay đến chính bản thân bạn khi nghe nói tới cũng phải há hốc miệng mà thốt lên "thế thì làm sao mà biết để tránh".

Trang Brightside đã tập hợp và chỉ ra cho bạn thấy 6 nguyên nhân phổ biến nhất trong số đó.

1. Thay đổi nội tiết

Trong suốt cuộc đời, cơ thể của một người phụ nữ trải qua nhiều lần thay đổi nội tiết tố để chuẩn bị cho từng giai đoạn như dậy thì, mang thai, sinh nở và mãn kinh. Tất cả các quá trình này ảnh hưởng đến sự trao đổi chất và đôi khi có thể gây tăng cân. Mặc dù điều này là hoàn toàn tự nhiên đối với cơ thể phụ nữ, nhưng đôi khi nó có thể gây ra một số bất tiện.

Cách phòng tránh:

Bước 1: Dần dần tăng số lượng và cường độ hoạt động thể chất của bạn. Việc tập luyện không phải lúc nào cũng như nhau đối với phụ nữ trẻ và phụ nữ trên 40 tuổi. Bạn cũng nên cố gắng tập luyện càng đa dạng về hình thức càng tốt, ví dụ như: Bơi lội, tập yoga, thể dục nhịp điệu hay bất cứ hoạt động nào bạn thích. Nguyên tắc chung là bạn càng lớn tuổi, bạn càng cần nặng hoạt động thể chất hơn.

Bước 2: Tham khảo ý kiến bác sĩ để được làm các xét nghiệm y tế và chuyên môn cần thiết để biết sự thay đổi nội tiết tố dẫn đến tăng cân quá mức như vậy có bất thường hay không.

2. Ăn quá nhiều trái cây

Trái cây được coi là một món ăn lành mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số loại trái cây có nhiều calo và chứa nhiều đường, chẳng hạn như glucose, fructose và sucrose. Tiêu thụ quá nhiều calo từ trái cây hoàn toàn có thể là lý do tại sao trọng lượng thừa của bạn không những không biến mất mà còn tăng lên gấp nhiều lần.

Cách phòng tránh:

Bước 1: Không ăn quá nhiều trái cây có vị ngọt và một điều quan trọng khác là tránh các loại đồ ngọt khác nữa như bánh kẹo và sô cô la.

Bước 2: Hãy nhớ rằng các loại trái cây khác nhau có giá trị dinh dưỡng khác nhau. Nên chọn các loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng ít calo như táo xanh, bưởi, lựu và dứa.

3. Các vấn đề về sức khỏe

Tăng cân cũng có thể được gây ra bởi các vấn đề với đường tiêu hóa của bạn do nó tích tụ lắm độc tố, táo bón... ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và tác động tới cân nặng.

Nếu bị buồng trứng đa nang hay trục trặc ở tuyến giáp cũng có thể có ảnh hưởng hoặc àm chậm quá trình sản xuất kích thích tố - một nguyên nhân gây tăng cân khác mà bạn phải coi chừng.

Cách phòng tránh:

Bước 1: Lưu ý bất cứ điều gì khiến bạn khó chịu về thể chất suốt cả ngày. Kiểm tra cơ thể và lập ra một danh sách những điều khiến bạn lo lắng.

Bước 2: Đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Một bác sĩ có chuyên môn sẽ phân tích các triệu chứng của bạn, xác định nguyên nhân và sẽ đưa ra một kế hoạch điều trị phù hợp.

4. Dùng thuốc

Nguyên nhân gây tăng cân do dùng thuốc ở đây chủ yếu là do các tác dụng phụ có thể có của một số loại thuốc mà nhiều người thường bỏ qua. Hầu hết mọi người nghĩ rằng lợi ích của thuốc là quan trọng hơn nhiều so với tác dụng phụ có thể xảy ra của chúng.

Thuốc chống trầm cảm, thuốc ngừa thai, thuốc kháng histamine, thuốc chống loạn thần, steroid, thuốc chẹn bêta được kê toa để điều trị một số bệnh nhất định là những loại thuốc thường khiến người ta dễ tăng cân nhất.

Cách phòng tránh:

Bước 1: Nghiên cứu danh sách các tác dụng phụ có thể xảy ra của mỗi loại thuốc trước khi bắt đầu dùng. Sau đó chú ý đến cảm giác của bạn sau khi bạn uống thuốc.

Bước 2: Nếu bạn nghi ngờ rằng một số loại thuốc làm cho mình tăng cân, đừng ngần ngại gặp bác sĩ và yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc khác. Bạn không nên quyết định tự mình ngừng uống thuốc, hoặc kết thúc tìm kiếm một loại thuốc khác thay thế, vì nó có thể thực sự gây hại cho bạn.

5. Stress

Nhiều người nghĩ rằng cảm giác căng thẳng có thể làm giảm sự thèm ăn và dẫn đến giảm cân. Nhưng trong thực tế, điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Khi cơ thể bạn bị căng thẳng, nó bắt đầu sản sinh ra nhiều cortisol hơn - loại hormone làm tăng sự thèm ăn của bạn.

Điều này là do cơ thể chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bị căng thẳng và có thể gặp nguy hiểm và tin rằng chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng để bảo vệ chính mình. Kết quả là chúng ta ăn nhiều hơn bình thường mà không biết.

Cách phòng tránh:

Bước 1: Tìm hiểu phương pháp thư giãn và để bản thân nghỉ ngơi hàng ngày. Thường xuyên làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy bình tĩnh hơn.

Bước 2: Tham khảo ý kiến chuyên gia. Một nhà tâm lý học có thể giúp bạn kiểm soát tâm trạng của mình tốt hơn và giảm hẳn những căng thẳng không đáng có.

6. Thiếu ngủ

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng có sự liên quan giữa tăng cân và thiếu ngủ. Vì vậy, theo nghiên cứu của Trung tâm Mayo Clinic của Mỹ, những người ngủ không quá 6 giờ mỗi ngày sẽ tăng thêm 5kg/năm so với những người ngủ ít nhất 7 giờ. Như vậy có thể thấy sự khác biệt 1 giờ của giấc ngủ sẽ tạo ra tác động rất lớn!

Cách phòng tránh:

Bước 1: Thay đổi các ưu tiên của bạn. Bạn hoàn toàn có thể ngủ nhiều hơn một vài giờ nếu dành ít thời gian để xem điện thoại hay là tivi.

Bước 2: Hãy luôn nhớ "câu thần chú" rằng: Bạn đi ngủ càng muộn, giấc ngủ của bạn sẽ kém hiệu quả hơn.

Bạn có gặp phải nguyên nhân gây tăng cân nào như trên không? Nếu có thì hãy thay đổi ngay nhé vì không có thời điểm nào bị coi là muộn đối với việc giảm cân cả.

Nguồn: BS