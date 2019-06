Tin được không? Người ta rao bán cả túi nâng ngực đã qua sử dụng trên Facebook!

Bạn có thể có được bất cứ thứ gì trên chợ Facebook. Thậm chí, cả thứ mà bạn không bao giờ nghĩ rằng có thể khớp với bất cứ ngành nghề kinh doanh nào - một cặp túi nâng ngực đã qua sử dụng.



Hôm 28/5, Tammie Nichelle Huff ở San Antonio đã đăng bán trên Facebook một cặp túi nâng ngực cỡ D, có dùng qua, tình trạng vẫn tốt. Bài đăng này lập tức gây chấn động cư dân mạng và giới truyền thông. Huff sau đó không ngại công khai về mức độ "hot" mà mình đã tạo ra được với sản phẩm đăng bán "có một không hai" khi tiết lộ rằng, phóng viên đã nỗ lực liên lạc để phỏng vấn cô.

Không thể biết thực hư sự việc ra sao - liệu chỉ là một trò đùa vui hay thực sự Huff muốn bán túi nâng ngực đã qua sử dụng. Nhưng tạp chí Allure đã liên hệ với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Karen M. Horton với mong muốn có được quan điểm chuyên gia về việc bán túi nâng ngực đã dùng – dù chỉ là trong ý tưởng. Sau rốt, thậm chí có bình thường không nếu bệnh nhân được phép giữ lại túi nâng ngực sau khi đã được tháo ra từ ngực họ?

"Khi một bệnh nhân mua túi nâng ngực, về lý thuyết, nó thuộc quyền sở hữu của họ", bác sĩ Horton giải thích về việc cần loại bỏ túi nâng ngực sau khi tháo ra. "Tuy nhiên, túi nâng ngực được coi là một dụng cụ y tế và chỉ được phép dùng cho một mục đích duy nhất, với một người duy nhất. Thi thoảng, tôi có đưa cho bệnh nhân túi nâng ngực vừa được loại bỏ khỏi ngực họ. Tôi thực sự nhắc họ rằng: 'Đừng cố bán chúng trên mạng đấy nhé' và giải thích, túi nâng ngực là dụng cụ y tế. Việc mua bán hoặc tái sử dụng chúng là phạm pháp. Bệnh nhân của tôi thì phì cười nhưng tôi thực sự nghiêm túc khi nhắc nhở chuyện này".



Đó cũng chính là lý do Facebook đã chặn bài đăng bán túi nâng ngực của Huff với lý do cô đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nhưng việc này không ngăn được thực tế là bộ túi nâng ngực vẫn có thể tìm ra một chủ nhân mới cho mình - rất hi vọng người đó không sử dụng sản phẩm vừa mua vào một mục đích nào khác ngoài dùng làm cái chặn giấy.

"Khi túi nâng ngực ở trong cơ thể, những vi khuẩn tự nhiên thông thường sống trong ngực có thể bám vào bề mặt túi và làm nhiễm khuẩn nó. Mặc dù có thể giặt rửa túi nâng ngực sau khi lấy ra, một màng sinh học vi khuẩn vẫn còn đó và sẽ cần phải áp dụng biện pháp giặt rửa chuyên dụng mới loại bỏ được lớp màng này", bác sĩ Horton cho biết thêm. Chính vì vậy, việc cấy túi nâng ngực đã qua sử dụng vào cơ thể một người khác là không hề an toàn hay phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức.

Bác sĩ Horton nhấn mạnh: "Chỉ cần sử dụng bàn chải đánh răng của người khác thôi là đã thấy 'kinh dị' lắm rồi. Hãy tưởng tượng bạn sẽ hấp thu toàn bộ vi khuẩn nội tại trong cơ thể một người khác vào cơ thể mình thông qua một dụng cụ cấy ghép. Ngoài nguy cơ nhiễm trùng và co thắt túi (co bao) do phản ứng với vi khuẩn lạ, sử dụng túi nâng ngực đã qua sử dụng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi".