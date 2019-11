Tiếp tục đăng hình "nửa kín nửa hở", Phạm Hương khiến người hâm mộ tò mò về chân dung của bạn trai đại gia

Mới đây, Phạm Hương đã đăng ảnh chụp ngồi trên xe với bạn trai cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào "My Love" (tình yêu của tôi). Khoảnh khắc nắm tay người đàn ông bí ẩn quyết không để lộ mặt của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trước đó trong ngày sinh nhật của mình, Phạm Hương cũng đăng ảnh bên một nửa của mình, cô nhắn nhủ tới bạn trai: "Thank you for sharing every single moment of your life with me... Love you" (Tạm dịch: Cảm ơn anh đã chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống bên em. Yêu anh).



Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai, tuy nhiên, cô chưa hé lộ gương mặt cũng như danh tính người yêu. Người đẹp nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Vào 14/2 vừa qua, Phạm Hương công bố đính hôn với bạn trai bằng việc khoe nhẫn kim cương. Đến hiện tại, danh tính người đàn ông của hoa hậu vẫn là bí mật. Qua những hình ảnh do chính Phạm Hương đăng tải, có thể thấy cô hiện có cuộc sống hạnh phúc và sang chảnh tại Mỹ.