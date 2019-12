Thực hư "thần đồng bơi lội" bị đình chỉ học trước SEA Games 30

Vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn từng được mệnh danh là "thần đồng bơi lội Việt Nam". Ở SEA Games 29 năm 2017, Kim Sơn là hiện tượng của làng bơi Đông Nam Á khi giành Huy chương (HC) Vàng nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Sơn cũng lập kỷ lục SEA Games khi về đích ở 4 phút 22 giây 12. Kình ngư này từng gây địa chấn vì lúc đó mới 15 tuổi.

Tuy nhiên tại SEA Games 30, Kim Sơn đã không thể bảo vệ được vị trí này và chỉ giành được HCĐ (Người giành HCV cũng là vận động viên Việt Nam-Trần Hưng Nguyên).

Nguyễn Hữu Kim Sơn từng được mệnh danh là "thần đồng bơi lội Việt Nam" (Ảnh: VietNamNet).

Sau khi giành được Huy chương Đồng nội dung bơi hỗn hợp 400m nam, Kim Sơn chia sẻ em bị áp lực do trước đó Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức thông báo sẽ đình chỉ học do nghỉ quá 45 ngày không có lý do.

Trên thực tế, Nguyễn Hữu Kim Sơn theo học văn hóa tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM theo sự hợp tác với Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức.

Lý do bị đình chỉ học, theo vận động viên này là do em đi tập huấn 3 tháng ở nước ngoài nhưng phía Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thủ Đức không nhận được thông tin này. Kim Sơn bị đình chỉ học lớp 11 theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điều bất lợi là Nguyễn Hữu Kim Sơn hiện đã 17 tuổi, nếu bị đình chỉ sang năm em phải học lại và như vậy tốt nghiệp THPT không đúng tuổi.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay thực sự thì Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thủ Đức chưa đình chỉ Kim Sơn. Vì nếu đình chỉ phải họp hội đồng và có quyết định đầy đủ. Theo ông Bạc, em Sơn vẫn có trong danh sách thi học kỳ nhưng vắng học.

Còn ông Trịnh Đình Vũ Huy, Giám đốc TTGDTX Thủ Đức cũng khẳng định trung tâm chưa đình chỉ học Kim Sơn và ông đang làm báo cáo lên Sở GD-ĐT TP.HCM.

"Kim Sơn vắng học từ tháng 8 tới nay. Chúng tôi chưa gặp lần nào nên chưa đình chỉ học. Trên bảng tên sổ điểm của nhà trường vẫn có tên em Kim Sơn nhưng ghi vắng, còn quản lý người thì so với bên Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM"- ông Huy nói.

Trao đổi bước đầu, ông Võ Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP. HCM, cho hay Kim Sơn đã đăng ký học lớp 11B tại trung tâm nhưng do đi tập huấn, thời gian học không đủ theo quy chế của Bộ GD-ĐT nên bị đình chỉ học.

Theo ông Thắng, do Kim Sơn không nắm đủ thông tin nên mới nói như vậy, chứ phía Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM đã có văn bản báo sang phía TTGDTX Thủ Đức khi em đi tập huấn. Kim Sơn nghỉ quá 45 ngày nên không ai có thể cho điểm, trong khi đó theo quy định hiện hành điểm là phải nhập lên hàng tháng.

"Trước đó, khi còn học lớp 10, Kim Sơn cũng đi tập huấn nhưng đã học bù và được lên lớp 11. Hồ sơ của Kim Sơn được chuyển lên học ở lớp 11B của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM. Trong thời gian nghỉ hè, Sơn đi thi đấu và sau đó gia đình đề xuất với bên nào đó cho Kim Sơn đi tập huấn luôn chứ không về.

Ông Thắng cho hay do hiện tại đang ở SEA Games 30, khi về nước ông sẽ kiểm tra lại và thông tin cụ thể sau.

Theo bà Nguyễn Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM, Sở đã nắm thông tin về vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn bị đình chỉ học trước SEA Games.

Theo bà Thu, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM hợp đồng với Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức để dạy văn hóa cho Nguyễn Hữu Kim Sơn. Phía TTGDTX Thủ Đức không nhận được thông tin về Sơn đi tập huấn nên họ tưởng em này nghỉ học không lý do.

"Trên thực tế, Kim Sơn chưa bị xóa tên ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thủ Đức nhưng lớp của em đã học gần xong học kỳ I. Vì vậy quan trọng tìm được lớp nào phù hợp để em theo học tiếp chứ không thể vào lớp cũ. Khi em về Sở sẽ tìm cách giải quyết linh hoạt"- bà Thu nói.