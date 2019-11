Thần đồng tốt nghiệp kỹ sư điện lúc 9 tuổi

Cậu bé Laurent Simons 9 tuổi, mang 2 dòng máu Bỉ và Hà Lan sẽ lấy bằng kỹ sư điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven (TUE) vào tháng 12 tới. Đây được đánh giá là một ngành học khó đối với cả những sinh viên ở độ tuổi bình thường, thế nhưng cậu bé đến từ Amsterdam đã xuất sắc hoàn thành quá trình học chỉ vẻn vẹn trong 9 tháng.

Tốt nghiệp Đại học lúc 9 tuổi, Laurent đã chính thức trở thành người tốt nghiệp đại học trẻ nhất thế giới, soán ngôi của thần đồng người Mỹ - Michael Kearney, người từng được Đại học bang Alabama trao bằng cử nhân khi mới 10 tuổi.

Cậu bé 9 tuổi đã thông thạo 4 ngoại ngữ.

Laurent Simons sở hữu IQ 145 và khiến các giảng viên ở trường đại học rất ấn tượng. Họ đã thực hiện nhiều bài kiểm tra kỹ càng để thiên tài nhí có thể phát huy hết các khả năng của mình.

Tại trường TUE, Laurent được phép hoàn thành khóa học của mình nhanh hơn các sinh viên khác. "Điều đó không có gì là bất thường", Sjoerd Hulshof, giám đốc giáo dục của TUE về kỹ thuật điện khẳng định.

"Những sinh viên đặc biệt có lý do chính đáng để được sắp xếp một chương trình học riêng biệt. Laurent là sinh viên thông minh nhất chúng tôi từng có ở đây. Cậu bé không chỉ siêu thông minh mà còn rất tốt bụng và biết cảm thông với người khác!" - Hulshof không tiếc lời ca ngợi thần đồng 9 tuổi.

Trong dự án cuối cùng của chương trình đại học, cậu bé 9 tuổi đã làm về một con chip điện kết nối não.

Peter Baltus, giáo sư điện tử tích hợp tại trường đại học, đồng thời là cố vấn hiện tại của Laurent thì nhận định cậu bé thông minh gấp 3 lần so với những sinh viên ưu tú nhất mà ông từng gặp trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình.

Trước đó, Laurent bắt đầu học tiểu học từ năm 4 tuổi và hoàn thành chương trình học phổ thông khi mới 8 tuổi.

Hàng loạt trường danh tiếng thế giới muốn mời thần đồng về học tiến sĩ

Chia sẻ với CNN, bố của Laurent cho biết ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cậu bé dự định bắt tay vào một chương trình tiến sĩ về kỹ thuật điện, đồng thời học tiếp để lấy thêm tấm bằng y khoa.

"Oxford và Cambridge là những ngôi trường lớn và nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho việc đi lại của chúng tôi. Con tôi muốn lấy bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kéo dài tuổi thọ, muốn được nghiên cứu về các bộ phận nhân tạo và robot, nên sẽ thật tuyệt nếu thằng bé được đi học tại Anh" - anh Alexander Simons, bố của Laurent cho biết.

Còn bản thân Laurent mong muốn tạo ra trái tim nhân tạo trong tương lai và muốn theo học ở Mỹ. Chia sẻ với Telegraph, Laurent nói rằng cậu muốn tới California để tiếp tục đi học vì thời tiết ở đó rất tốt.

Dù hơi bất đồng quan điểm nhưng ông bà Simons nói rằng họ sẽ không ép buộc mà sẽ để con trai làm điều mình muốn. Và hiện giờ, cả gia đình vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Song, sự thông minh vượt bậc của Laurent đã gây được chú ý và nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới tìm đến, ngỏ ý muốn mời thiên tài nhí theo học lấy bằng tiến sĩ.

Nỗ lực của cha mẹ giúp cậu bé cân bằng giữa tài năng vượt trội và sống đúng lứa tuổi

Trong thời đại truyền thông phát triển mạnh như hiện nay, để trở nên nổi tiếng thật vô cùng dễ dàng. Và tin tức về cậu bé thần đồng nhí đã nhanh chóng lan rộng. Laurent đã có tới hơn 30.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân.

Nhưng trên tài khoản MXH này hoàn toàn không dính dáng gì tới con chip, điện tử hoặc phòng thí nghiệm, hầu hết các bài đăng cho thấy Laurent vui vẻ bên bạn bè hoặc thoải mái bên hồ bơi.

Cậu bé 9 tuổi vẫn rất vô tư như các bạn bè cùng trang lứa khác.

Ông Simons trả lời với tờ The New York Times rằng, đó là tài khoản do bố mẹ lập ra và quản lý. Cậu bé Laurent dù sở hữu IQ 145 nhưng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ 9 tuổi vô tư và ham chơi.

"Ngoài giờ học, Laurent giống như bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi: Chơi trò chơi điện tử trên điện thoại thông minh, thích đùa với chú chó Sammy của gia đình và thi thoảng đi bơi. Ngoài ra, con trai tôi cũng rất thích xem các bộ phim truyền hình như The Blacklist", ông Simons nói.

Khi tham gia phỏng vấn với các tờ báo, hãng thông tấn lớn, Laurent cũng được nhận định là một đứa trẻ 9 tuổi điển hình khi đưa ra những câu trả lời ngắn và đơn giản.

Và đó cũng là điều mà ông Simons và bà Lydia đang nỗ lực làm cho con mình. Laurent được coi là thần đồng và tỏ ra thông minh vượt bậc, nhưng cha mẹ cậu luôn thận trọng để cậu bé không ngủ quên trong chiến thắng hay trở thành người kiêu ngạo. "Chúng tôi không muốn con trở nên quá căng thẳng. Con có thể làm bất cứ điều gì mình thích" - Alexander nói.

Đặc biệt, nhị vị phụ huynh này rất coi trọng chuyện cho con trai được phát triển tự nhiên, không muốn cậu bé bị "chín ép" chỉ vì sở hữu IQ siêu việt: "Chúng tôi cần tìm sự cân bằng cho con giữa việc là 1 thần đồng và 1 đứa trẻ".

Với sự nỗ lực của cha mẹ, Laurent thật sự giống như mọi đứa trẻ cùng trang lứa, vô tư, vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ, khác biệt lớn nhất trong suy nghĩ so với bạn bè là cậu bé đã định hướng cho tương lai của mình: phát triển các cơ quan nhân tạo, đặc biệt là tim.

Về lý do khiến Laurent nuôi ước mơ này bởi ông bà cậu đã sống với bệnh tim từ rất lâu. "Cháu muốn giúp đỡ những người như họ", cậu bé ấy nói.