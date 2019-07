Thiếu gia công khai hôn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Gia thế và khối tài sản khủng, "bảng thành tích" tình ái hoành tráng với hàng loạt Á hậu, Hoa hậu Việt

Mới đây, cộng đồng mạng được phen náo loạn với hình ảnh Hoa hậu kín tiếng Đỗ Mỹ Linh lộ ảnh thân mật với một chàng trai "quen mặt". Được biết, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra, anh chàng này chính là Dương Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh. Anh cũng là tình cũ của loạt Á hậu nổi tiếng Tú Anh, Huyền My...

Ngay sau những ồn ào xuất hiện, Dương Bảo Hưng đã khóa trang cá nhân của mình để tránh những xì xào từ cư dân mạng. Mặc dù không phải ngôi sao hoạt động showbiz nhưng anh chàng Dương Bảo Hưng cũng nổi tiếng không kém gì các nghệ sĩ hạng A.



Gia thế khủng và là tay chơi đồ hiệu khét tiếng Hà Thành

Dương Bảo Hưng sinh năm 1997, là cái tên quen thuộc trong giới thượng lưu Hà thành bởi độ chịu chơi và khối tài sản khá khủng. Anh chàng chính là em trai của biên tập viên Ngọc Trinh – người đẹp dẫn chương trình sang chảnh bậc nhất VTV.

Bảo Hưng sở hữu vẻ ngoài khá bảnh bao phong độ, anh chàng từng theo học trường Bellerbys College London có học phí lên đến hàng tỷ đồng. Theo nhiều thông tin cho hay, gia đình bảo Hưng kinh doanh đá quý và có gia thế khủng nhất nhì Hà Nội.

Chỉ cần nhắc đến tên Bảo Hưng người ta sẽ kể ngay được bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu bạc tỷ mà anh chàng sở hữu. Trên trang cá nhân, Bảo Hưng thường xuyên khoe những mẫu đồng hồ có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng thuộc những thương hiệu đồng hồ xa xỉ trên thế giới như Richard Mille, Patek Philippe..

Không chỉ vậy, anh chàng còn có sở thích sang chảnh khác đó chính là mê đắm xe hơi bạc tỷ. Anh chàng sinh năm 1997 từng sở hữu trong tay những chiếc Porsche đắt đỏ hay Mercedes, Range Rover Sport... và rất nhiều xế hộp khác.



Bên cạnh hai sở thích là đồng hồ và xe hơi thì anh chàng cũng là tay chơi hàng hiệu đích thực. Trên trang cá nhân của mình, Bảo Hưng liên tục chia sẻ những món đồ hàng hiệu đến từ các thương hiệu xa xỉ.

Không chỉ sở hữu kho đồ hiệu, cuộc sống của Bảo Hưng cũng khiến mọi người ghen tị khi vô cùng sanh chảnh và hưởng thụ. Bên cạnh công việc, Bảo Hưng thường dành thời gian cho những chuyến du lịch cho bản thân. Tât snhieen, các chuyến du lịch của anh chàng cũng vô cùng hoành tráng.

"Thiếu gia sát gái" bậc nhất Hà Thành

Không chỉ gây chú ý với cuộc sống thượng lưu của mình, Bảo Hưng còn khiến nhiều người ghen tị khi sở hữu danh sách những cô bạn gái thuộc hàng cực hot của showbiz Việt.

Không quá lời khi gọi Bảo Hưng là "thiếu gia săn Hoa hậu" bởi bạn gái của anh chàng này từ chính thức tới không chính thức đều gắn tới một chữ Hậu.

Nàng Hậu đầu tiên được ghép tên cùng Bảo Hưng là Á hậu Tú Anh. Được biết, Á hậu Tú Anh, Huyền My cùng chị gái của Bảo Hưng là BTV Ngọc Trinh cùng chơi chung một nhóm.

Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, Bảo Hưng và Á hậu Tú Anh chính thức hẹn hò. Thời điểm ấy, Á hậu Tú Anh thường xuyên khoe ảnh bạn trai lên mạng xã hội. Được biết, cả hai chính thức quen nhau vào khoảng giữa năm 2016. Anh chàng từng hào phóng đưa Á hậu Tú Anh đến Maldives để cùng người đẹp đón sinh nhật tại đây. "Khi bạn muốn làm ai đó hạnh phúc, hãy đi Maldives, chúc mừng sinh nhật", Bảo Hưng viết.

Tuy nhiên cặp đôi trai tài gái sắc chỉ hẹn hò cùng nhau trong một thời gian ngắn ngủi.



Có nhiều thông tin cho rằng sau khi chia tay Á hậu Tú Anh, Bảo Hưng đã hẹn hò với Huyền My và đây cũng là lý do khiến hai nàng Á hậu mâu thuẫn. Nếu chuyện tình với Á hậu Tú Anh ồn ào bao nhiêu thì có vẻ như tình cảm với Huyền My lại kín tiếng bấy nhiêu.

Người ta chỉ bắt gặp được hình ảnh Bảo Hưng đến cổ vũ cho Huyền My khi cô nàng dự thi Miss Grand International 2017. Được biết, mối quan hệ này cũng kết thúc sau một khoảng thời gian ngắn, thậm chí cả hai còn bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Tháng 11/2018, dư luận xôn xao thông tin Bảo Hưng đang hẹn hò với Diễm My 9x. Nguồn cơn xuất phát từ chuyện, trên trang cá nhân của mình, Bảo Hưng thường chia sẻ những khoảnh khắc ẩn ý như mặc áo đôi, chụp đôi giày của một cô gái,.. Nhiều người nhanh chóng phát hiện, Diễm My 9x liên tục like những hình ảnh của anh chàng.

Chưa hết, dân mạng còn tinh ý phát hiện ra đôi giày nữ mà Bảo Hưng đăng tải thật trùng hợp là Diễm My cũng có 1 đôi y hệt. Từ những tình tiết này, không ít người cho rằng cặp đôi này đang có mối quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên, có vẻ như mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài lâu rồi cả hai lại đường ai nấy đi.

Mới đây, Dương Bảo Hưng lại được đồn đoán là người mới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hình ảnh cả hai bên nhau thân mật đã khiến cư dân mạng đặt câu hỏi liệu đây có phải là một cặp đôi mới của showbiz Việt. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh không phản hồi về chuyện này.