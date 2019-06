Được chồng tặng quà sinh nhật hàng chục triệu chưa đủ, Á hậu Tú Anh còn được ba chồng yêu thương đến thế này

Tú Anh được ông xã chiều chuộng hết mực. Sinh nhật Á hậu, Gia Lộc đặc biệt tặng vợ một bó hoa màu hồng nhạt với lời nhắn rất ngọt ngào: "Happy birthday my only and one" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người duy nhất của tôi). Không những thế, anh còn hào phóng mua tặng cô chiếc áo vest khoảng 36 triệu Việt Nam đồng và đôi giày cao gót khoảng 10 triệu Việt Nam đồng).