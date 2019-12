Thêm lái xe taxi tố nữ trung tá công an tỉnh Thái Bình 'quỵt' nợ

Sáng nay (3/12), trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Công Thắng (24 tuổi, trú xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình) là tài xế hãng taxi Mai Linh Thái Bình cho biết, sau khi thấy thông tin về việc nữ trung tá Vũ Thùy L., đang công tác tại Phòng Hồ sơ - Nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình bị tố cáo có hành vi "bùng" tiền đối với một tài xế, anh Thắng đã đối chiếu và xác định nữ trung tá này cũng chính là người đã "quỵt" nợ, lừa tiền, sau đó có hành vi đe doạ khi bị anh đòi tiền .

Cụ thể, ngày 16/10 anh Thắng nhận lệnh tổng đài đón vị khách này. Trong quá trình đưa nữ khách này đi đến cầu Trà Lý và một số nơi khác trong thành phố Thái Bình thì bị bắn tốc độ. Lúc này, vị khách xưng là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình đã đề nghị anh Thắng đưa tiền để "xử lý" vụ việc.

Nội dung tin nhắn đòi tiền của anh Thắng và tin nhắn trả lời được cho của nữ trung tá - Ảnh: anh Thắng cung cấp.

"Ngay lúc đó, chị L. đang ngồi trên xe bảo tôi đưa 2 triệu đồng để chị L. xin cho không giữ bằng lái 2 tháng và tôi đã đưa cho chị L. Tuy nhiên tiền đã đưa nhưng chị L. không xin được như đã hứa. Ngày 18/10 tôi vẫn phải đi nộp phạt bình thường". Sau đó tôi nhắn tin, gọi điện xin lại số tiền 2 triệu nhưng chị ta không trả mà còn thách thức, đe doạ tôi. Chuyến đi ấy chị ta còn vay tôi 100 nghìn đồng tiền mặt...", anh Thắng bức xúc kể.



Cùng với cung cấp tin nhắn chửi mắng, đe doạ của nữ trung tá công an, lái xe taxi Mai Linh này cho biết đang hoàn thiện đơn để gửi đến cơ quan chức năng để tố cáo hành vi trên.

Trước đó, ngày 2/12, một cán bộ phòng Thanh tra, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, ngày 11/11 đơn vị này đã nhận được đơn của anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình) là tài xế taxi trình báo về việc bị nữ cán bộ công an tỉnh Thái Bình tên là Vũ Thùy L. đã "bùng" tiền xe sau khi đã sử dụng dịch vụ.

Phòng Thanh tra Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh bước đầu và xác nhận người phụ nữ bị tố cáo là Vũ Thùy L., hiện là cán bộ phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06), mang cấp hàm trung tá.

Đơn tố cáo của anh Hân gửi các cơ quan báo chí - Ảnh: Hoàng Long.

"Hôm qua (1/12), thanh tra công an tỉnh Thái Bình đã họp về vụ việc này. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc. Chúng tôi đã chuyển đơn cho lãnh đạo phòng PV06 để giải quyết theo thẩm quyền", vị cán bộ này thông tin.



Cùng với gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Thái Bình, anh Hân cũng gửi đơn đến Báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí về nội dung tố cáo trên.

Nội dung đơn cho biết, khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 7/11, anh Hân có nhận được điện thoại của đồng nghiệp giới thiệu khách gọi xe và đón một người phụ nữ tại nhà hàng VT tại thành phố Thái Bình.

Anh Hân chia xẻ bức xúc vì bị quỵt nợ trên facebook cá nhân - Ảnh: anh Hân cung cấp.

"Trên đường đi, chị này giới thiệu tên Vũ Thùy L., trung tá, công tác ở phòng PV06 Công an tỉnh Thái Bình và yêu cầu tôi chở sang ngã tư Gia Lễ. Sau đó chị L. lại yêu cầu tôi chở chị sang chùa làng Hạ (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) gặp một số người để giải quyết công việc. Đến quá nửa đêm, chị L. yêu cầu tôi quay trở lại Thái Bình, đưa chị về nhà và hẹn sáng hôm sau (8/11) đón chị đến cơ quan rồi sẽ thanh toán một thể...", anh Hân trình bày trong đơn.



Đến sáng sớm ngày 8/11, như đã hẹn, anh Hân đón hai mẹ con trung tá L. ở đường Minh Khai (thành phố Thái Bình), chở đến trường cháu bé học sau đó đưa chị L. đến trụ sở Công an tỉnh Thái Bình nơi chị này công tác.

Sau đó tiếp tục chở Trung tá L. từ cơ quan về nhà, sau đó lại chở lên cơ quan. Đến gần 11 giờ trưa, anh đưa vị khách này đến nhà hàng VT ở thành phố Thái Bình để đón thêm người đàn ông nữa sang chùa làng Hạ.

Sau 2 giờ đồng hồ chờ đợi, theo yêu cầu anh Hân lái xe chở người đàn ông trên về nhà hàng VT và đến 20 giờ 30 thì chở những người khách này lên Hà Nội.

Tin nhắn đòi nợ của anh Hân - Ảnh: Anh hân cung cấp.

"Tôi và chị L. thoả thuận tiền xe là 3 triệu. Quá trình di chuyển, chị L. đã xin người đàn ông trên 1 triệu đồng đưa cho tôi. Khi tôi hoàn thành hành trình và xin trả tiền xe để về, chị L. bảo tôi cứ về, mai chị ấy trả sau vì hiện tại chị hết tiền mặt. Chị ấy còn gửi tôi bộ quần áo ngành công an để mang về cho mẹ chị ở đường Minh Khai...", tài xế Hân trình bày tiếp.



Trao đổi với Tiền Phong, anh Hân cho biết: "Từ đó đến nay dù rất nhiều lần gọi điện thoại để đòi tiền dịch vụ taxi nhưng bị chị Vũ Thùy L. không nghe, chặn số. Nhắn tin thì chị ta lên giọng thách thức với những lời lẽ tục tĩu rất khó nghe. Thậm chí còn thách tôi ra cơ quan chị ấy làm việc. Vì vậy, ngày 11/11 tôi đã làm đơn trình báo lên Công an tỉnh Thái Bình, nơi Trung tá Vũ Thùy L. công tác".