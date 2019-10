Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao với thông tin một khách hàng tố cáo một spa cắt mí mắt cho mình với giá quá chát nhưng lại lỗi tùm lum. Hiện tại, chủ tài khoản đang trong tình trạng tinh thần bị khủng hoảng tâm lý nặng nề sau khi tiến hành cắt mí mắt tại đây.

Dòng chia sẻ nỗi hoảng sợ của người phụ nữ sau khi cắt mí mắt gần 10 tiếng đăng trong nhóm kín.

Theo đó, vào ngày 10/10, nạn nhân có sử dụng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt tại một spa. Tuy nhiên, sau khi cắt xong, mí mắt của cô không thể khép lại được, gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cuộc sống và công việc.

Chia sẻ thêm về ca phẫu thuật cắt mí mắt của mình, chị cho biết, mình phải thực hiện trong vòng 10 giờ với chi phí gần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả nhận được không chỉ là mí mắt xấu mà còn bị hỏng rõ ràng.

Phẫu thuật cắt mí mắt có thể nói là một trong những phẫu thuật hiện nay rất thu hút chị em phụ nữ. Ai cũng mong muốn sở hữu đôi mắt to đẹp để có hồn hơn, có chiều sâu hơn và đặc biệt trẻ trung hơn tuổi thật của mình.

Tuy nhiên, phẫu thuật tưởng chừng đơn giản, thực hiện trên diện tích nhỏ hẹp này thực ra không hề giản đơn như chúng ta nghĩ. Một số lưu ý trước khi cắt mí mắt dưới đây có thể cứu bạn khỏi nguy cơ gặp tai biến, biến chứng không mong muốn:

Cắt mí mắt không quá phức tạp nhưng vẫn có thể xảy ra biến chứng

Theo GS.TS. Trần Thiết Sơn (trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn), cắt mí mắt hay tạo mắt 2 mí không mấy phức tạp nhưng không phải vì thế mà chủ quan làm ở bất cứ đâu, nhất là những spa, thẩm mỹ chưa được công nhận.

Những biến chứng có thể xảy ra khi cắt mí mắt là chảy máu rất nhiều do mí mắt có mạch máu lớn, sụp mí do cắt vào cơ nâng mi, mắt bị trợn do cắt da quá nhiều, mí mắt lộn ngược lên trên, mắt không nhắm kín được như ban đầu, nặng hơn nữa là ảnh hưởng trực tiếp đến đôi mắt, mắt bị mù lòa. Khi gặp phải những biến chứng này, việc khắc phục sẽ vô cùng khó khăn.

Muốn cắt mí mắt bền đẹp, hãy tìm đúng địa chỉ uy tín và bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm

Cắt mí mắt giúp tạo liên kết giữa da và sụn, mí sẽ bền, sẹo sẽ được giấu dưới nếp. Nhưng liệu có bền hay không, có tránh được những biến chứng của phẫu thuật cắt mí mắt hay không, điều này phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ.

"Điều quan trọng nhất khi cắt mí mắt cũng như bất cứ ca phẫu thuật thẩm mỹ thuộc bộ phận nào trên cơ thể là đòi hỏi tay nghề của bác sĩ có chuyên môn, được thực hiện tại những cơ sở, bệnh viện có uy tín hàng đầu để tránh biến chứng không mong muốn", PGS.TS Trần Thiết Sơn nhấn mạnh.

Cắt mí mắt dành cho nhóm đối tượng nào?

Theo GS.TS. Trần Thiết Sơn, phương pháp cắt mí mắt áp dụng cho những người có mắt một mí hoặc có mí mắt nhưng không rõ ràng, hay những trường hợp bị thừa da mí trên, gây tụ mỡ nhiều ở hốc mắt. Do đó, nếu bạn đã sở hữu mí mắt 2 mí đẹp tự nhiên thì tốt nhất không nên đụng chạm dao kéo nữa. Hoặc nếu không thuộc nhóm đối tượng khuyến khích làm, bạn nên xin thêm tư vấn từ bác sĩ có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm để có quyết định đúng đắn nhất.

Phương pháp cắt mí mắt áp dụng cho những người có mắt một mí hoặc có mí mắt nhưng không rõ ràng...

Cắt mí mắt được thực hiện theo quy trình cơ bản như thế nào?

Để thực hiện tiểu phẫu cắt mí mắt, đầu tiên, bác sĩ sẽ đo và vẽ nếp lằn mi, sau đó rạch da liên tục theo đường vẽ, cắt bỏ 1 phần mô dưới da rồi tạo mắt 2 mí bằng cách tạo sự liên kết giữa cân cơ nâng mi với da qua các mũi khâu rời.

Bạn mất khoảng 30 phút phẫu thuật, nếu thành công sẽ cho kết quả lâu dài. Chuyên gia nhấn mạnh, ngay sau tiểu phẫu, bạn có thể sẽ thấy hiện tượng sưng, phù nề nhiều hơn bấm mí nhưng đây là chuyện hết sức bình thường, do đó, đừng quá hốt hoảng sau khi vừa cắt mí mắt xong.