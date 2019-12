Thầy giáo Toán đặt câu hỏi hết sức lầy lội trong đề kiểm tra học kỳ, học sinh biết đáp án nhưng chẳng ai muốn khoanh

Thông thường trong các đề kiểm tra, giáo viên thường đưa ra 3 mức câu hỏi: Dễ - trung bình – khó. Câu dễ để các bạn học sinh gỡ điểm và câu khó để cho những bạn học lực khá, giỏi làm lấy điểm 10.

Các câu dễ thường là những kiến thức căn bản. Nói không quá thì học sinh nhắm mắt cũng khoanh được. Tuy nhiên có những câu học sinh biết thừa đáp án nhưng lại chẳng muốn khoanh bởi: Đáp án không nói đúng sự thật!

Một thầy giáo trung học tại Trung Quốc đã khiến nhiều học sinh cười lăn lộn trong giờ kiểm tra bởi cách ra đề quá lầy lội.

Ngoài các câu hỏi nghiêm túc về phương trình toán học thì thầy giáo này thêm vào đề một câu hỏi như sau:

Câu 1: Em thấy ai đẹp trai nhất dưới đây?

A/ Mã Vân

B/ Stephen Curry

C/ Tiêu Chiến

D/ Giáo viên dạy toán đáng yêu của các em

Cận cảnh câu hỏi khó đỡ của thầy giáo toán.

Cho những ai chưa biết thì Mã Vân là tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là nhà sáng lập và chủ tịch điều hành tập đoàn Alibaba. Stephen Curry là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ.

Tiêu Chiến là nam diễn viên đẹp trai đình đám của Trung Quốc. Còn "thầy giáo dạy toán đáng yêu của các em" chính là người ra đề.

Theo xếp hạng nhan sắc thật ngoài đời thì Tiêu Chiến là đáp án đúng. Nhưng tất nhiên các bạn học sinh đều biết, đáp án cần khoanh là "thầy giáo dạy toán đáng yêu của các em".

Nam diễn viên Tiêu Chiến - nhân vật được so kè nhan sắc với thầy giáo.

Điều này khiến nhiều học sinh cười ra nước mắt bởi không khoanh thì mất điểm mà khoanh thì lại dối lòng. Quả thật, thầy giáo dạy toán quá lầy lội và khiến học sinh được phen điêu đứng.

Đề toán "có một không hai" này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội và lập tức gây bão không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả Việt Nam. Nhiều cư dân mạng hài hước bình luận:

"Chọn con tim hay là nghe lý trí đây? Phen này khó đấy!".

"A là vẻ đẹp của tiền. B là vẻ đẹp của thể hình. C là vẻ đẹp của nghệ sĩ và D là vẻ đẹp của bảng điểm. Các em cân nhắc chọn kỹ nhé".

Dân mạng bình luận rôm rả về câu hỏi lầy lội của thầy giáo toán.

"Thầy mình cũng lầy chẳng kém. Có lần thầy cho vào đề câu: What is your English teacher's name? (Thầy giáo dạy Tiếng Anh của các bạn tên là gì?)".

"Đây là câu hỏi dối lòng nhất tôi từng đọc. Nhưng nếu là tôi, tôi khoanh D ngay không suy nghĩ".

"Thầy giáo đáng yêu quá".