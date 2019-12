Bài toán lớp 4 yêu cầu tính nhanh "5470:45 - 5470:35", nhiều giáo viên tiểu học đưa ra phương pháp... sai giật mình

Rất nhiều người vẫn luôn cho rằng Toán tiểu học thật đơn giản, có gì đâu ngoài mấy phép tính trong bảng cửu chương, cộng, trừ trong phạm vi 10, 100, 1000... Có chăng hơn nhau là khả năng tính nhẩm, làm nhanh của các em học sinh mà thôi.

Tuy nhiên, chắc chắn nhiều thầy cô và cả phụ huynh sẽ phải suy nghĩ lại khi mới đây, rất nhiều người đã nhầm tính chất cơ bản của phép chia trong bài toán lớp 4.

Cụ thể, đầu tiên tài khoản facebook có tên L.H.H đã đăng tải lên một group dành cho giáo viên tiểu học bài toán lớp 4 với yêu cầu tìm ra cách tính nhanh: 5470 : 45 - 5470 : 35 = ?

Rất nhiều người đã nghĩ khá đơn giản, lấy số chia (5470) chia cho hiệu của 2 số bị chia (45 - 35). Khi đó, ta dễ dàng tính nhẩm được: 5470 : (45 - 35) = 5470 : 10 = 547.

Tính chất của phép chia áp dụng trong trường hợp một hiệu chia cho một số (a - b) : c, còn bài toán lớp 4 ra là một số chia cho một hiệu c : (a - b). Do đó, áp dụng tính chất này để tính nhẩm là hoàn toàn sai.

Kết quả đúng của bài toán phải là tính nhân chia trước, cộng trừ sau và từ trái qua phải:

5470 : 45 - 5470 : 35 = 1094/9 - 1094/7 = -2180/49 ≈ -44,65.

Không bàn về việc bài toán đánh lừa ra sao, kết quả không phù hợp với trình độ thế nào (số thập phân, số âm) nhưng dân mạng đang khá hoang mang vì nhiều phụ huynh và giáo viên trong nhóm cũng sai tính chất cơ bản của phép chia:

- Thứ nhất kết quả < 0. Thứ hai là chẳng có cách tính nhanh nào cả.

- Cứ tưởng 1 bài câu like hóa ra rất nhiều đồng nghiệp của mình mất kiến thức căn bản.

- Vào xem mới thấy không ít giáo viên đưa ra kết quả là 547. Có những giáo viên thế này thì nguy hiểm quá!

- Chẳng cần phải đánh giá gì xa xôi, qua 1 phép tính cho học sinh tiểu học này là biết đây.

- Tính chất phân phối chỉ áp dụng cho phép nhân, không có phép chia, nếu đúng phải đổi từ chia 1 hiệu cho 1 số chứ không phải chia 1 số cho 1 hiệu.

- Số bị trừ nhỏ hơn số trừ các con lớp 4 chưa học đến số âm đâu. Chính ra là đề đã không đúng rồi.

- Mình chỉ nghe thấy dạng toán đặt thừa số chung, chưa nghe thấy dạng bài đặt số bị trừ chung bao giờ.

Bên cạnh những lời than thở, chê trách của các thành viên trong nhóm, không ít phụ huynh kể lại tình huống thực tế của con em mình.

Chị N.N.T cho biết: "Năm ngoái cô giáo lớp 4 của con em cũng cho các con làm y chang cách này. Em bảo con làm sai thì con cãi là con làm đúng và cô giáo cũng chữa như thế. Em nhắn cô giáo thì cô bảo từ trước đến giờ các cô toàn hướng dẫn cho các con làm theo cách này. Em nói mãi thì cô bảo để cô xem lại".

"Con em nó bảo toán lớp 3 và giải như trên đấy! Nó bảo dễ, toán lớp 3 và làm như thế thật đấy ạ! Cháu bảo vì lớp 3 chưa học số thập phân nên làm như này là đúng rồi. Mọi người xem bài vở lớp 3 của con lại xem nào!" - Chị M.N hoang mang chia sẻ.

1 tờ tổng kết kiến thức của học sinh tiểu học và sai trầm trọng khiến phụ huynh giật mình. (Ảnh L.P)

Đây quả thực là một phép tính đơn giản nhưng rất nhiều phụ huynh và giáo viên lại mắc sai lầm. Hiện giờ, nhiều thành viên trong nhóm vẫn tranh luận chưa hồi kết, người cho rằng là sai sót, người lại cho rằng là sai kiến thức trầm trọng.