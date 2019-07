Thật 100%: Cô nàng này mất 3 tháng để giảm 4kg mỡ toàn thân, chấm dứt tình trạng bụng vượt ngực

11 lời khuyên Mai Anh dành cho các chị em đang loay hoay tập tành giảm cân:

1. Việc cảm nhận cơ quan trọng hơn khối lượng tạ rất nhiều.

2. Dục tốc bất đạt.

3. "Cheat một hôm không sao đâu" - Sự thật là rất sao nếu không cheat đúng.

4. Stress có thể giết chết chúng ta.

5. "You grow when you rest, not when you train" => nghỉ ngơi quan trọng ngang tập luyện.

6. Low-carb là con dao hai lưỡi. Hãy tìm hiểu thật kĩ trước khi áp dụng.

7. Bất kì chế độ ăn nào mà không kết hợp calo in < out đều thành công cốc.

8. Ăn quá ít, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái sinh tồn: giữ mỡ - đốt cơ.

9. Không nên lạm dụng cardio.

10. Tập bụng không làm bụng bé lại. Muốn giảm mỡ bụng phải giảm mỡ toàn thân.

11. Người thầy tốt sẽ là người đồng hành trên con đường fitness của bạn.