Thánh nữ dọn nhà Marie Kondo mở cửa hàng bán đồ gia dụng nhưng giá cả chẳng "ánh lên niềm vui" cho lắm

Trong nhiều năm trở lại đây, cái tên Marie Kondo đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới nhờ biệt tài sắp xếp đồ đạc và nội thất trong gia đình.

Người phụ nữ sinh năm 1984 là tác giả của 4 cuốn sách hướng dẫn sống tối giản, đã bán được hàng triệu bản và được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau như Hàn, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Đức, Pháp...

Marie Kondo

Trong số đó, cuốn The Life-Changing Magic of Tidying Up (tạm dịch: Nghệ thuật bài trí của người Nhật) có vẻ là nổi bật nhất vì đã được xuất bản tại hơn 30 quốc gia. Năm 2015, Marie Kondo đã lọt vao danh sách "100 nhân vật có ảnh hưởng nhất" của tạp chí Time.

Bên cạnh biệt tài dọn nhà, Marie Kondo còn nổi tiếng với triết lý: "Cái gì không còn ánh lên niềm vui (spark joy) nữa thì chúng ta đem vứt" (thậm chí đem vứt cả... họ hàng nếu họ cứ mãi khiến bạn phiền lòng).

Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây Marie Kondo tuyên bố đã mở một cửa hàng bán đồ gia dụng trực tuyến vào hôm 18/11 trên trang web Konmari.com.

Cửa hàng này được cho là "chứa đựng bộ sưu tập đồ đạc mà Kondo yêu thích". Tuy nhiên, người hâm mộ thánh nữ dọn nhà lại cảm thấy... tổn thương vì họ đã nghe lời cô mà ném hết những thứ thừa thãi ra khỏi nhà - giờ lại mở cửa hàng gia dụng thì biết làm sao đây?

Đáng chú ý hơn, giá cả trên trời của những món đồ mà Kondo bán ra lại chẳng "ánh lên niềm vui" cho lắm. Cụ thể, thứ rẻ nhất là một đôi đũa gỗ 10 USD (230.000 đồng) và đắt nhất là ống đựng thìa đũa bằng đồng, được bán với giá... 275 USD (6,3 triệu đồng).

Ống đựng thìa đũa bằng đồng 275 USD (6,3 triệu đồng)

Lọ đựng trà bằng gỗ 200 USD (4,6 triệu đồng)

Đôi đũa gỗ, thứ rẻ nhất trong cửa hàng của thánh nữ Kondo cũng có giá tới 10 USD (230.000 đồng)

Ngôi sao đình đám từ series Netflix "Tidying Up With Marie Kondo" lại đang khiến người hâm mộ thất vọng. Họ cho rằng, động thái mới nhất này thật đáng mỉa mai vì "bán toàn thứ vớ vẩn những giá đắt như điên".

"Marie Kondo, người bảo bạn hãy ném hết mọi thứ trong nhà, lại đang muốn chúng ta tái diễn cuộc sống bừa bộn với hàng loạt món đồ nghe có vẻ tối giản nhưng lại đắt đến không ngờ...", một người dùng Twitter bình luận.

Bài đăng thông báo mở cửa hàng gia dụng của Marie Kondo trên fanpage Facebook cùng tên với 850.000 người theo dõi - đã nhanh chóng bị vây kín bởi hàng trăm bình luận đầy bất mãn:

"Tôi đã từng yêu thích triết lý và những cuốn sách của Kondo, nhưng cuối cùng cô ấy lại trở thành người bán lẻ đồ gia dụng. Hầu hết trong số đó được bán với giá đắt vô lý".

"Tôi yêu cô, Kondo, nhưng thật không may loạt sản phẩm này lại quá đắt, chúng không giúp tài khoản ngân hàng của tôi ánh lên niềm vui".

Hiện tại, Konmari.com chỉ ship hàng trong khu vực Mỹ, trước đó Kondo đã kí hợp đồng hợp tác với nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Nhật Bản Rakuten.

Trước những ý kiến trái chiều của người hâm mộ, Kondo tuyên bố: "Triết lý của tôi không yêu cầu các bạn nhất định phải ném đi toàn bộ những thứ trong nhà, mà là nâng cao nhận thức về những gì khiến bạn vui vẻ".

"Một khi bạn đã dọn dẹp xong, ngôi nhà luôn có chỗ để chào đón những món đồ, con người và trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời bạn".

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Phố Wall, Kondo khẳng định cô không cố gắng thúc đẩy chủ nghĩa tiêu dùng, thay vào đó là bán những thứ mà mình thích.

"Nếu cái bát mà bạn đang dùng đã ánh lên niềm vui rồi, tôi không khuyến khích phải ném nó đi", thánh nữ cho hay.

Theo A.O