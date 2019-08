Thần tượng Kpop "chiếm đóng" gần hết bảng đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2019

Các idol Kpop đang là đội quân gây choáng khi chiếm số lượng lớn trong danh sách đề cử cho bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2019 và 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2019 của tổ chức TC Candler danh tiếng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sau gần 1 tháng tổ chức TC Candler mở cửa cuộc bình chọn, những gương mặt như Yoona, Jisoo (BLACKPINK), tưởng chừng sẽ không bao giờ thiếu trong bảng danh sách này thì vẫn chưa xuất hiện.



Nana cựu thành viên nhóm After School hai năm liền đứng đầu danh sách

Ngoài dàn nam thần nữ thần đã quen mặt như Nana (After School), Irene (Red Velvet), Tzuyu, Taeyeon (SNSD), V (BTS), Cha Eun Woo còn có sự xuất hiện của loạt gương mặt mới nổi lên như một hiện tượng nhan sắc như em út Jungkook (BTS), "center quốc dân" Kang Daniel, Lisa (BLACKPINK).

Đáng chú ý, số like trong mỗi bài đăng thông báo ứng cử của các idol này cũng gây chú ý. Trong đó, 2 thành viên BTS chứng tỏ đẳng cấp khi có số like đột biến so với mặt bằng chung.

