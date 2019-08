"Soi" nhất cử nhất động của sao Việt (15/8)

Ngọc Trinh bày tỏ quan điểm: "Khi đứng trước những sự lựa chọn, hãy chọn can đảm. Can đảm dấn thân, hoặc can đảm từ bỏ. Can đảm đương đầu hoặc can đảm chấp nhận. Can đảm chọn thứ mình yêu hoặc can đảm yêu thứ mình chọn. Chỉ cần can đảm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".