Thảm đỏ People's Choice Awards 2019: "Minh tinh Hollywood gốc Việt" Maggie Q đốt mắt với trang phục hở bạo, "bạn gái người Nhện" giản dị nhưng vẫn xinh đẹp

Tại thảm đỏ Lễ trao giải People's Choice Awards 2019 diễn ra ở Los Angeles tối 10/11 (giờ địa phương), những ngôi sao hàng đầu thế giới đã trình diễn những thiết kế đặc sắc, nổi bật nhất. People's Choice Awards là chương trình giải thưởng Mỹ nhằm công nhận nhân vật và tác phẩm trong văn hóa đại chúng, được bầu chọn bởi cộng đồng chung. Chương trình được tổ chức thường niên kể từ năm 1975.

Huấn luyện viên The Voice Mỹ Gwen Stefani, diện váy trắng Vera Wang. Trong khi đó, "minh tinh Hollywood gốc Việt" Maggie Q gây ấn tượng với bộ đầm kết hợp chất liệu nhung và lông vũ, khoe trọn đôi chân. Cô gái gây ấn tượng với vóc dáng chuẩn dù đã chạm ngưỡng tuổi 40. "Bạn gái người Nhện" Zendaya cũng vô cùng xinh xắn dù diện trang phục đơn giản. Kim Kardashian khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng.

Gwen Stefani

Jeremy Scott

Ngôi sao "Zack & Cody" Cole Sprouse (trái) và cô nàng Lucy Hale

Karamo Brown

Kelly Rowland

Brittany Snow (trái) và Katherine McNamara

Năm nay, dàn diễn viên của series "Keeping Up with the Kardashians" - tất nhiên chính là các thành viên trong gia đình Kardashians đã có mặt từ sớm để ‘diệt gọn’ thảm đỏ.

KJ Apa

Kourtney Kardashian

Maya Jama

Kelsea Ballerini (trái) và "minh tinh Hollywood gốc Việt" Maggie Q

Ca sĩ Pink

Gia đình Pink

Storm Reid

T-Pain

Victoria Park

Zendaya

Nguồn: CNN, Daily Mail