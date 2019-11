Phía Ngọc Lan chính thức lên tiếng sau ồn ào bị tố chiêu trò, tỏ thái độ khi được cho vay 500 triệu

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ bị tố chiêu trò, tỏ thái độ khi trả 500 triệu được vay lúc khó khăn.

Liên lạc với phía Ngọc Lan, đại diện nữ diễn viên "Bán chồng" đã chính thức lên tiếng, chia sẻ thực hư câu chuyện.

Theo đó, phía Ngọc Lan xác nhận trong lúc có công việc riêng đã vay 500 triệu từ một người quen, người này có mối quan hệ khá thân thiết với cô và chủ động cho cô vay nợ. Phía cho vay yêu cầu Ngọc Lan phải trả số tiền này trước Tết 2020. Nhưng trong quá trình làm việc 2 bên xảy ra một số bất đồng quan điểm, đến ngày 5/11 nên người này yêu cầu Ngọc Lan phải trả số tiền 500 triệu đồng trước ngày 10/11 và Ngọc Lan đã trả hết số tiền này đúng hạn.

Về sự việc bị tố chiêu trò, tỏ thái độ lúc đi trả tiền phía quản lý Ngọc Lan chia sẻ do không thể chuyển 500 triệu cùng một lúc nên Ngọc Lan đã chuyển trước 185 triệu, người này đòi đích thân Ngọc Lan phải gửi 315 triệu tiền mặt còn lại ngay sau đó. Đáp ứng yêu cầu, sau khi tham gia một sự kiện đến tầm 22h ngày hôm qua (10/11), Ngọc Lan cùng một người bạn đã đến tận nhà bên cho vay để trả, tuy nhiên đây là khu chung cư cũ và trước đó đã xảy ra một vài vụ cướp, giật tiền nên Ngọc Lan có đề nghị người này xuống xe rước mình lên nhà để đảm bảo an toàn. Phía cho vay đưa em trai xuống rước, nhưng Ngọc Lan không yên tâm do cô không được biết mặt em trai người này từ trước. Phía Ngọc Lan cho biết thêm, do cô và người bạn đi cùng đều là con gái, cùng với việc cầm trong tay số tiền lớn lên cô mới có yêu cầu trên chứ không phải tỏ thái độ hay tạo chiêu trò như trong lời tố cáo.

Về việc khi mượn tiền 500 triệu không một tờ biên nhận có vậy mà khi tính lương 4 tháng lại yêu cầu cho chi xin hóa đơn phía Ngọc Lan cũng lên tiếng giải thích. Cụ thể, phía Ngọc Lan cho biết cô chỉ yêu cầu người ngày cung cấp lại khoản lương, kết toán từng tháng để tiện cho việc chi trả. Đại diện Ngọc Lan khẳng định thêm việc xin hoá đơn là một sự việc hết sức bình thường thể hiện sự chuyên nghiệp trên phương diện công việc.

Tuy nhiên, sau tất cả chia sẻ phía Ngọc Lan không muốn sự việc thêm ồn ào, giải quyết trong êm đẹp để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả 2 phía.