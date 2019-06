Thảm cảnh của người phụ nữ tật nguyền, một mình nuôi mẹ già mù và đứa con gái 10 tháng tuổi

Con thơ khát sữa bên cạnh người mẹ tật nguyền

Di chứng từ một cơn sốt cao, co giật năm lên 6 tuổi khiến tay trái và chân trái của chị Văn Thị Nụ (37 tuổi, ngụ khối 14, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) co quắp, đi lại rất khó khăn.

Khi những người cùng lứa tuổi lần lượt yên bề gia thất, chị Nụ trở thành gái quá lứa lỡ thì. Mặc cảm vì hình hài khiếm khuyết của mình, chị không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng vì sợ trở thành gánh nặng cho người khác. Cũng chẳng người đàn ông nào dám hỏi cưới người tàn tật như chị làm vợ vì sợ rước họa vào thân. Chị đành an phận bên người mẹ già yếu.



Chị Nụ bên mẹ già, con thơ.

Di chứng từ một cơn sốt khiến chị Nụ bị tàn tật tay trái và chân trái, đi lại khó khăn, không có khả năng lao động.

Không được làm vợ nhưng khát khao làm mẹ cháy bỏng, chị Nụ quyết định "xin" một đứa con để có cơ hội làm mẹ như bao người phụ nữ khác, để sau này có người nương tựa, an ủi khi về già.

Bé Văn Thị Bảo Ngọc (10 tháng tuổi) chào đời trong cảnh không có cha, mang họ mẹ, lớn lên trong tình thương của mẹ và bà ngoại.

"Bố tôi mất sớm. Một mình mẹ nuôi hai chị em khôn lớn. Chị gái tôi lấy chồng tận miền Nam, cuộc sống vất vả nên thỉnh thoảng mới về quê một lần. Mẹ tôi vốn mù một mắt bẩm sinh, 10 năm nay, con mắt còn lại cũng chỉ còn nhìn thấy 30% ánh sáng", chị Nụ chia sẻ hoàn cảnh gia đình.

Con gái của chị Nụ mang họ mẹ, đã 10 tháng tuổi, bé rất ngoan và khỏe mạnh.

Dù tàn tật, đi lại khó khăn, sức khỏe yếu, mất khả năng lao động nhưng chị Nụ là chỗ dựa duy nhất trong gia đình để có thể nuôi con thơ và phụng dưỡng mẹ già.

"Tôi không hoàn hảo nhưng sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất"

Cuộc sống của 3 mẹ con, bà cháu phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền trợ cấp xã hội 1 triệu đồng của chị Nụ và bà Quách Thị Trường (70 tuổi, mẹ chị Nụ) nhận được hàng tháng.

Dù chân tay tàn tật, việc bồng bế con, đi lại rất khó khăn nhưng hàng ngày, chị Nụ vẫn lết đôi chân dạo khắp xóm để nhặt phế liệu, những mong kiếm được thêm vài đồng tiền lẻ, rau cháo qua ngày. Đó là việc duy nhất người phụ nữ bất hạnh này có thể làm cho mẹ già và con gái.

Cuộc sống của 3 mẹ con chị Nụ trông chờ hoàn toàn vào số tiền trợ cấp xã hội.

Gia đình chị Nụ thuộc hộ nghèo triền miên của phường.

"Mẹ già bị mù, bản thân chị Nụ tàn tật nên đứa con sinh ra trông chờ vào tình thương của họ hàng, bà con thôn xóm. Người cho hộp sữa, người bộ quần áo cũ, cân gạo nuôi lớn qua ngày. Những ngày chị Nụ đi nhặt phế liệu, bé Ngọc được bà ngoại ở nhà trông chừng. Thế nhưng, bà Trường mù lòa, cứ nghe tiếng cháu khóc chỗ nào lại mò mẫm đến chỗ đó tìm cháu, thương lắm. Cũng may là đứa trẻ ngoan, khỏe mạnh, ít ốm vặt.



Căn nhà nhỏ mẹ con chị Nụ đang ở cũng là sự chung tay của anh em họ hàng, bà con lối xóm, người góp công, người viên gạch, bao xi-măng. Người chị gái của chị Nụ dù lấy chồng xa nhưng không dám tách khẩu, hễ cứ nghe tin mẹ hay em ốm lại lặn lội về chăm sóc", chị Huyền (hàng xóm chị Nụ) chia sẻ.

Chị Nụ buồn bã chia sẻ hoàn cảnh gia đình.

Di chứng của bệnh tật khiến những lúc trái gió trở trời, cơ thể chị Nụ lại đau nhức, lên cơn sốt cao, chân tay co rút phải nhập viện cấp cứu. Thế nhưng, chưa kịp hồi phục trở lại, chị đã xin xuất viện để trở về với con vì chị sợ con gái đói, mẹ già không ai lo ở nhà.

Bé Ngọc nay đã 10 tháng tuổi, xinh xắn, khỏe mạnh và rất giống mẹ. Đó là niềm an ủi, động lực duy nhất để chị Nụ tiếp tục gắng gượng với cuộc sống đầy khó khăn phía trước.

"Dù tôi không phải là người mẹ hoàn hảo như bao người phụ nữ khác nhưng tôi sẽ cố gắng để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con. Tôi chỉ mong có sức khỏe để rau cháo qua ngày, phụng dưỡng mẹ và nuôi con khôn lớn", chị Nụ chia sẻ.

Không có cha, mẹ tàn tật khiến tương lai của bé Ngọc mịt mù.

Tàn tật, đau ốm lại nuôi con nhỏ khiến hoàn cảnh mẹ con chị Nụ hết sức khó khăn. Tương lai của bé Ngọc trở nên mịt mù. Cuộc sống phía trước của 3 mảnh đời bất hạnh này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả gần xa.