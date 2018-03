Thảm án gia đình: Ám ảnh ánh mắt trẻ thơ bỗng mồ côi sau một đêm

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PV

Bi kịch gia đình

Những ngày qua, người dân xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) vẫn không thôi bàn tán xôn xao về một vụ thảm án gia đình vừa xảy ra tại địa phương. Theo đó, tối 4/3, trong bữa cơm tối của gia đình, Bùi Văn Vương (SN 1985) và vợ là Nguyễn Thị Nga (SN 1986) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nghi ngờ thời gian gần đây chị Nga có mối quan hệ tình cảm bên ngoài nên Vương đã gặng hỏi vợ nhiều lần. Tuy vậy, chị Nga phủ nhận sự việc trên và khuyên chồng không nên suy nghĩ lung tung. Cho rằng mình bị phản bội, trong cơn ghen tuông, Vương đã dùng dao nhọn tước đi mạng sống của chính vợ mình. Điều đau đớn nhất, là sự việc trên diễn ra trước mắt hai đứa con thơ.

Sau khi gây án, Vương lập tức đưa hai con nhỏ rời khỏi hiện trường để về nhà bố mẹ đẻ tại xã Thạch Thán (huyện Quốc Oai). Tại đây, Vương thú nhận với mẹ rằng mình vừa ra tay sát hại vợ và nhờ bà chăm sóc hai cháu nhỏ. Mặc dù, được mọi người trong gia đình khuyên bảo tới cơ quan công an đầu thú, nhưng Vương không nghe rồi bỏ vào trong nhà. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, mọi người thất kinh khi nghe thấy tiếng hét của Vương. Chạy vào kiểm tra, người thân phát hiện Vương đã tử vong do dùng dao tự sát.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Xuân Kỷ (SN 1959, bố ruột chị Nga) cho hay, chiều hôm xảy ra sự việc, chị Nga cùng hai con nhỏ qua nhà ngoại chơi, chẳng có biểu hiện gì bất thường. Đến cuối giờ chiều, Vương gọi điện bảo chị Nga về nhà chuẩn bị cơm nước và rồi bi kịch ập đến quá bất ngờ. “Vào khoảng 20h10 ngày 4/3, tôi đang ngồi xem tivi thì bất ngờ nhận được điện thoại của một người thân cho biết, Công an xã Thạch Thán vừa gọi điện thông báo cho Công an xã Sài Sơn về việc Vương tự sát tại nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng phóng xe tới nhà của vợ chồng Nga ngoài bãi bồi ven sông Đáy. Lúc tới nơi, ngôi nhà của vợ chồng cái Nga khép cửa không khóa, gọi mãi không thấy con gái trả lời. Vừa đẩy cánh cửa chính ra, tôi như chết lặng khi phát hiện ra con gái mình gục chết tại góc nhà tự lúc nào”, ông Kỷ nghẹn ngào tâm sự .

Tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân, Công an xã Sài Sơn đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc tới Công an huyện Quốc Oai để phối hợp giải quyết. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Nga bước đầu được cơ quan công an xác định do 4 vết đâm bằng dao nhọn dẫn đến mất máu cấp.

Tội nghiệp con thơ

Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng chị Nga, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Huyền Chi

Cuối năm 2009, chị Nga xây dựng gia đình. Cuộc hôn nhân của chị sớm đơm hoa kết trái, khi chị sinh cậu con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống ở xã Thạch Thán (quê chồng) được một năm, rồi không hiểu vì lý do gì nên đã chuyển đi nơi khác thuê trọ. Năm 2015, thấy vợ chồng con gái quá vất vả, ông Kỷ bảo vợ chồng chị Nga về xã Sài Sơn dựng căn nhà cấp 4 ở tạm, tiện thể trông coi luôn vườn tược cho ông. Trong thời gian này, chị Nga tiếp tục sinh con trai thứ hai (hiện tại được 20 tháng tuổi). Để có tiền nuôi dạy hai con nhỏ, chị Nga xin làm công nhân điện tử cho một công ty gần nhà. Trong khi đó, chồng chị làm nghề cơ khí, đồng thời ở nhà chăm nom vườn tược.

Ngồi cạnh ông Kỷ, bà Bùi Thị Lan (mẹ đẻ chị Nga) nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Gần 10 năm sống với nhau, vợ chồng Nga khá hạnh phúc. Tất nhiên, cuộc sống gia đình không tránh khỏi những mâu thuẫn nảy sinh, nhưng chưa bao giờ tới mức chính quyền phải tới giải quyết. Không rõ vì nguyên nhân gì mà Vương lại hành động như vậy. Giờ chỉ tội hai đứa nhỏ, không biết tương lai của chúng sau này sẽ thế nào khi không còn mẹ cha ở bên nuôi nấng, dạy bảo”.

Hiện con trai lớn của vợ chồng chị Nga đang được nhà nội nuôi dưỡng, còn cháu thứ hai ở bên nhà ngoại. Thời điểm chúng tôi có mặt tại gia đình, bé trai 20 tháng tuổi của vợ chồng nạn nhân đang nô đùa cùng các anh chị khác. Dường như, cậu bé còn quá nhỏ để hiểu được tấn bi kịch vừa ập đến với gia đình mình.

Nói về vụ án đau thương vừa xảy ra, một người dân địa phương chua xót: “Cái chết của vợ chồng chị Nga khiến ai cũng bàng hoàng, sửng sốt. Bởi trước đó, cuộc sống gia đình của cặp đôi này chẳng có điều tiếng gì. Hàng ngày, khi chị Nga đi làm công ty, việc đưa đón con cái đi học đều do anh Vương phụ trách. Bản thân anh Vương cũng được mọi người đánh giá sống rất biết điều, tử tế. Có lẽ chỉ vì một phút giây nông nổi, bốc đồng, không làm chủ được hành vi mà Vương đã xuống tay sát hại vợ rồi tự tìm đến cái chết. Đây có thể nói là vụ án nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây tại địa bàn xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai”.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Danh Mạnh, Trưởng công an huyện Quốc Oai xác nhận sự việc và cho biết, cơ quan công an huyện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.