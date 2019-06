Thái Bình: Anh rể bỏ trốn sau khi xâm hại em họ 9 tuổi của vợ

Trao đổi với PV, ông Lý Văn Bá - Chủ tịch xã Chương Dương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ dâm ô trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng 2 tuần, chị N.T.T (sinh năm 1978, ở xã Chương Dương, huyện Đông Hưng) trình báo với công an xã về việc cháu Nguyễn Thị C. (SN 2010, đang là học sinh lớp 3 - con gái chị T.) bị đối tượng Bùi Đình Ph. (SN 1972, trú tại thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương) thực hiện hành vi dâm ô ngay tại nhà. Về mối quan hệ, cháu C. là em họ về phía vợ của Ph.

Ngay sau khi thực hiện hành vi dâm ô và biết đã bị bại lộ, đối tượng Ph. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Về mối quan hệ, cháu C. là em họ về phía đằng vợ của Ph. (Hình minh họa).

Ngày 3/6, một lãnh đạo địa phương cho biết, hiện tại Công an huyện Đông Hưng đã vào cuộc và đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức lực lượng tiến hành truy bắt nghi can để tiếp tục làm rõ.

Theo vị lãnh đạo này, ban đầu phía người mẹ của nạn nhân rất ngại tiếp xúc để chính thức làm thủ tục trình báo, tuy nhiên các đơn vị chức năng đã vận động và chị T. đã phối với cơ quan công an đưa cháu C. đi giám định. Bước đầu, kết quả cho thấy vùng kín của cháu chưa bị tổn thương.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.