Taylor Swift và Katy Perry gây choáng khi... yêu nhau sau 6 năm ghét cay ghét đắng, fan kêu gào trao ngay giải Nobel Hòa bình!

Tình bạn của các ngôi sao Hollywood quả là lật nhanh hơn bánh tráng, mới hôm qua còn cãi nhau đến mức không thể nhìn mặt, hôm nay đã ôm ấp thân thiết như tình bạn này mãi mãi trường tồn. Câu chuyện của Taylor Swift và Katy Perry - 2 ngôi sao làng nhạc hàng đầu thế giới chính là như thế!

Taylor Swift và Katy Perry làm hòa trong MV You need to calm down.

Vâng! Không thể lệch đi một phân nào. Họ chính là kiểu hôm qua còn dùng MV để đá đểu, công kích nhau, hôm nay liền tung ngay 1 MV khác để khẳng định rằng tất cả những thứ kia đều là quá khứ thôi, hôm nay chúng tôi đang yêu mến nhau thế này. Ở MV mới nhất của Taylor Swift mang tên You need to calm down, cô nàng đã ôm Katy Perry thật chặt. Chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp này, fan gào lên hạnh phúc. Có người thậm chí còn đòi trao cho Taylor Swift và Katy Perry giải Nobel Hòa bình vì hành động được đánh giá là không thể tin được.

Cuối cùng Taylor Swift và Katy Perry cũng trở lại là chị em thân thiết.

"Cái gì vậy! Thực sự là như chưa hề có cuộc chia ly sao", "Quá hạnh phúc rồi. Taylor Swift và Katy Perry cuối cùng cũng làm hòa. Thế giới hòa bình thật rồi", "Vậy là xà nữ đã bỏ qua mọi lỗi lầm của Katy Perry rồi sao", "Nên trao ngay giải Nobel Hòa bình cho cặp chị em này" - Một số khán giả bình luận.

Trước đó, vào ngày 11/6, Katy Perry đăng bức hình một đĩa bánh quy do Taylor Swift tặng lên trang Instagram. Trên đĩa bánh, Taylor dùng kem viết dòng chữ "Peace at last". Đồng thời, Taylor cũng đã để lại nhiều bình luận hình trái tim dưới bài đăng của Katy. 6 năm sau ngày bất hòa, cuối cùng Taylor Swift và Katy Perry cũng trở lại là chị em thân thiết.