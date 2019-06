Câu chuyện về "người phụ nữ đẹp nhất từng tồn tại," khuynh đảo Hollywood, khiến cả Hitler say đắm

Greta Garbo (1905 - 1990) là nghệ danh của nữ diễn viên nổi tiếng nhất thời kỳ vàng son của Hollywood, bà được ví với sự hoàn hảo, là bí ẩn lớn nhất lịch sử điện ảnh.

Greta Garbo

Từ thuở nhỏ, Garbo có khao khát cháy bỏng với diễn xuất và khi đạt được ước mơ, bà lại trốn chạy ánh hào quang để lui về ở ẩn với nhân thân mới.



Được coi là một trong những diễn viên đỉnh cao của hãng truyền thông Metro-Goldwyn-Mayer cũng như điện ảnh Mỹ, Garbo đã nhận được giải Oscar danh dự cho "những vai diễn không thể quên trên màn ảnh," đến năm 1999, 9 năm sau khi qua đời, bà tiếp tục được Viện Điện ảnh Mỹ vinh danh như một trong số những huyền thoại màn bạc vĩ đại nhất mọi thời đại (xếp thứ 5).

Quả thực, câu chuyện của "Nữ hoàng Tuyết xứ Scandinavia" có thể làm thành phim, chỉ là chưa tìm được diễn viên có nhan sắc tương xứng.

Garbo không phải tên thật của bà, mà là Greta Lovisa Gustafsson. Nghệ danh Greta Garbo lấy cảm hứng từ nữ diễn viên nổi tiếng Erica Darbo, do Mauritz Stiller, một đạo diễn người Thụy Điển đặt.

Bà là người Mỹ gốc Thụy Điển, lớn lên trong cảnh nghèo khó. Năm 14 tuổi thì cha qua đời.

Garbo liền bỏ học và đi làm nhân viên ở tiệm bán mũ để phụ giúp gia đình. Người chủ rất bất ngờ trước vẻ đẹp thiên thần của bà và đề nghị chụp 1 tấm ảnh để làm quảng cáo.

Đó chính là bước ngoặt đưa Garbo đến với nghề người mẫu. Tuy nhiên, bà vẫn mơ ước đặt chân vào ngành điện ảnh nên đã thi vào Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia.

Trước khi lấy nghệ danh Garbo, Greta có thân hình khá đẫy đà. Đạo diễn Mauritz Stiller đã yêu cầu bà giảm cân. Tuy nhiên, sau đó bà vẫn chưa đủ gầy để chen chân vào Hollywood

Sau khi sự nghiệp nở hoa, Greta Garbo được Sách Kỷ lục Guinness vinh danh như "Người phụ nữ đẹp nhất từng tồn tại." Điều đáng kể nhất chính là khuôn mặt đối xứng gần như tuyệt đối. Dù vậy, Garbo vẫn một mực cho rằng người chị Alva còn đẹp và quyến rũ hơn, chỉ tiếc là đã mất từ năm 24 tuổi do bệnh ung thư hạch.

Garbo đã chạy trốn chính đám cưới của mình theo nghĩa đen. Đúng ra, bà phải cưới tài tử John Gilbert, người gặp gỡ Garbo khi quay Flesh and the Devil. Tuy nhiên, bà đã không xuất hiện tại lễ thành hôn do hãng MGM sắp đặt.

Thậm chí, hãng phim này còn không cho phép bà đến dự đám tang của người thầy Mauritz Stiller.

Đến năm 36, Garbo đột ngột về hưu sớm và chuyển đến sống ở Manhattan với cái tên giả: Harriet Brown. Nữ minh tinh thú nhận rằng, cuộc sống của diễn viên chuyên nghiệp quá áp lực.

Nhiều người không biết rằng, Garbo là điệp viên tình báo của Anh. Nhà sử học David Bret đã viết về điều này trong cuốn sách của ông, Greta Garbo: Ngôi sao Thần thánh.

Trong đó, Garbo đã thuyết phục vua Gustav của Thụy Điển cho 500 người Do Thái tị nạn trước khi họ bị gửi đến Đức để chờ chết; giúp nhà khoa học phát minh ra quả bom nguyên tử đầu tiên, Niels Bohr, trốn khỏi Đức.

Thậm chí, Adolf Hitler từng là fan hâm mộ của Garbo và mời bà đến Đức biểu diễn vào thập niên 40.

Greta Garbo mất năm 1990. Bà không có con nên khối tài sản kếch sù được thừa kế bởi cháu gái Gray Reisfield.

