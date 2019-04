"Tân Ỷ thiên" gây sốt, Châu Hải My được nhắc tên liên tục nhưng vẫn chưa gây ám ảnh bằng người này

Bộ phim Tân Ỷ thiên đồ long ký gây sốt trên mạng xã hội kéo theo vô số thông tin khiến khán giả phải bật cười. Ngoài việc so sánh thiệt hơn giữa 2 nàng Chu Chỉ Nhược (Chúc Tự Đan) - Triệu Mẫn (Trần Ngọc Kỳ), khán giả còn nhắc nhiều đến vai Diệt Tuyệt sư thái do Châu Hải My đảm nhận.

Diệt Tuyệt sư thái được miêu tả là người lạnh lùng, cả đời chỉ biết nghĩ đến lợi ích của phái Nga Mi. Vì mối hận thù sâu nặng với Dương Tiêu, Diệt Tuyệt sư thái nhất quyết không đến gần Minh Giáo. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Diệt tuyệt sư thái vẫn cấm cản đồ đệ Chu Chỉ Nhược không được yêu Trương Vô Kỵ. Diệt Tuyệt là người cứu sống Chu Chỉ Nhược nhưng cũng là người khiến cô gái này lâm vào bi kịch, cả đời chỉ sống trong oán hận.



Châu Hải My trong "Tân Ỷ thiên đồ long ký".

Với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, Châu Hải My được xem là một trong những nhân tố hút khán giả khi vào vai Diệt Tuyệt sư thái ở Tân Ỷ thiên đồ long ký. Những cảnh Diệt Tuyệt - Châu Hải My dồn ép, gây khó khăn cho Chu Chỉ Nhược - Trương Vô Kỵ khiến khán giả bức bối, tức giận không ít. Tuy nhiên, Châu Hải My chưa phải là Diệt Tuyệt sư thái gây ám ảnh nhất lịch sử phim ảnh. Xem qua người dưới đây, đảm bảo khán giả sẽ phải ôm tim vì "hết hồn".

Sợ chưa? Chính là Diệt Tuyệt sư thái phiên bản Lý Hương Cầm của Ỷ thiên đồ long ký - TVB năm 1986 đấy! Trong bộ phim này, người đóng vai Chu Chỉ Nhược là Đặng Tụy Văn. Ngay khi vừa xuất hiện, Lý Hương Cầm đã gây choáng cho khán giả bởi vẻ ngoài bộc lộ sự khó chịu, độc ác.

Lý Hương Cầm chính là Diệt Tuyệt sư thái gây ám ảnh nhất.

Vậy nên, khi đóng Diệt Tuyệt sư thái, Lý Hương Cầm đã bị khán giả "ném đá" khá nhiều. Nói về vai diễn của mình, bà từng chia sẻ rằng có lần đi chợ mua cá, đột nhiên người bán lăm lăm cây dao lên đe dọa: "Đừng có mà đụng vào cá của tôi! Nếu không tôi giết!". Ngay cả khi bà lái xe trên đường, tài xế xe bên cạnh thấy bà cũng không thèm nhường đường, thậm chí còn thò cổ sang xe bà mà mắng thậm tệ.

Sau vai Diệt Tuyệt sư thái ở Ỷ thiên đồ long ký 1986, Lý Hương Cầm tiếp tục đóng các vai độc ác như dì ghẻ, vợ cả gian xảo. Chẳng hiểu có phải là do kỹ xảo thời trước còn chưa phát triển hay không mà cứ mỗi lần Lý Hương Cầm xuất hiện trên màn ảnh là khán giả lại "chạy dài" vì nhìn thôi đã thấy sợ.