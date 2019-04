Bị mắng vô học, Huỳnh Anh "đáp lễ" bằng việc tiết lộ sốc về phim của Chi Pu - Lan Ngọc

Vụ ồn ào xoay quanh Huỳnh Anh vẫn chưa hết ồn ào khi mới đây nam diễn viên lên tiếng đáp trả bộ đôi đạo diễn phim Mối tình đầu của tôi là Nam Cito - Bảo Nhân. Cụ thể, sau khi phản pháo rằng đoàn phim Truyền thuyết về Quán Tiên nhiều khả năng mang ồn ào của anh ra làm chiêu bài PR phim thì Nam Cito - Bảo Nhân đã công khai mắng Huỳnh Anh: "Mất dạy", "vô học".



Huỳnh Anh.

Đáp lại bộ đôi đạo diễn này, Huỳnh Anh thẳng thắn chia sẻ rằng: "Có cái anh đạo diễn gì mình chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói chuyện cũng như chưa bao giờ mình làm việc cũng tự nhiên chửi mình vì không gì cả. Không biết có phải anh ấy được dạy bảo tốt nên cùng khung giờ vàng VTV3 mà phim của anh ấy được có 3* rating mặc dù có dàn diễn viên khủng hay không nhưng mà bỗng dưng anh ấy cay cú mình gì thế. Anh gì ơi, phim của anh là phim gì nói đi em xem ủng hộ nhé. Đừng dỗi".

Những hình ảnh trong phim truyền hình "Mối tình đầu của tôi".

Từ chia sẻ của Huỳnh Anh, không ít người giật mình nghĩ tới chuyện bộ phim Mối tình đầu của tôi đang phát sóng trên khung giờ Vàng có rating thấp. Nếu thông tin này là thật thì quả là một cú đấm vào Bảo Nhân - Nam Cito khi 2 vị đạo diễn luôn tự hào về đứa con tinh thần của mình. Hiện tại, thông tin này chỉ là một chiều đến từ phía Huỳnh Anh, đoàn phim Mối tình đầu của tôi chưa lên tiếng xác nhận.

Mối tình đầu của tôi được làm lại từ phim truyền hình She was pretty của Hàn Quốc. Phim có sự góp mặt của dàn sao: Lan Ngọc, Chi Pu, Bê Trần, Bình An, Xuân Lan, Hứa Minh Đạt, Diễm Châu...

Bộ phim kể về câu chuyện của đôi bạn thân An Chi và Hạ Linh. Trong khi Hạ Linh là cô gái xinh đẹp, thành đạt và nhiều chàng trai theo đuổi thì An Chi lại có một ngoại hình không thu hút, thất nghiệp và phong cách ăn mặc lỗi thời nhưng họ đã có một tình bạn rất đẹp.

Thời thơ ấu, An Chi ở Đà Lạt, cô cũng có một người bạn rất thân tên là Nam Phong, họ cũng có một tình bạn rất đẹp nhưng sau này, Nam Phong đã cùng bố mẹ lên TP.HCM sinh sống nên đôi bạn phải không còn được gặp nhau. An Chi trong mắt Nam Phong là một cô nàng xinh đẹp, tài năng, học giỏi nhưng sau này vì nhiều biến cố gia đình nên An Chi đã trở thành con người khác, xấu xí, thất nghiệp, đôi khi còn có sự hậu đậu, điên khùng.

Mối tình đầu của tôi hiện vẫn đang phát sóng trên khung giờ Vàng của VTV3.