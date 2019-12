Tạm giữ người đàn ông Hàn Quốc, tình nghi giết người cướp tài sản, đốt ô tô phi tang ở Sài Gòn

Ngày 22/12, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an TP. HCM phối hợp với Công an quận 7, Công an quận 2 đã bắt giữ được nghi can trong giết người, cướp tài sản, đốt xe ô tô khiến 1 phụ nữ Hàn Quốc tử vong và 2 người khác nguy kịch ở khu vực.



Nguồn tin cho hay, nghi phạm là người mang quốc tịch Hàn Quốc bị bắt khi đang lẩn trốn ở 1 chung cư cao cấp ở quận 7, TP. HCM vào tối 21/12. Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi can này thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Qua khai thác ban đầu, nghi can thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiếc xe bị nghi can đốt phi tang được đưa về trụ sở để phục vụ việc điều tra.

Theo điều tra, khoảng 1h45 ngày 21/12, nghi can đột nhập vào căn nhà của gia đình Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM.

Sau đó, nghi can dùng hung khí sát hại 3 người là ông Yoon Sang Yong, bà Jung Young Sook (49 tuổi, vợ ông Yoon Yong Sang) và con gái 16 tuổi. Gây án xong, nghi can lấy 4 chiếc ĐTDĐ, tiền… đi ra ngoài cổng.

Nghi can lấy chìa khóa mở cửa xe ô tô mang BKS 50LD-12...tẩu thoát. Trên đường di chuyển, nghi can nghĩ rằng sẽ bị phát hiện nếu di chuyển bằng xe ô tô này. Nghi can chạy tới khu vực cầu Thủ Thiêm, quận 2 rồi đốt chiếc xe.

Hiện trường chiếc xe bị đốt phi tang.

Tiếp đó, nghi can trở về quận 7 tiếp tục sinh hoạt nghe ngóng thông tin. Về phần 3 nạn nhân được người dân địa phương phát hiện báo công an. Đồng thời, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu riêng bà Jung Young Sook đã tử vong. Chồng và con bà này nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, truy bắt nghi can gây án và chiếc xe ô tô.

Tới 7h cùng ngày, Công an quận 2 phối hợp cùng Công an TP. HCM phát hiện chiếc xe ô tô bị đốt ở cầu Thủ Thiêm, quận 2 cũng chính là chiếc xe bị cướp vào rạng sáng cùng ngày ở quận 7.

Chưa tới 24h sau khi gây án, nghi can đã bị trinh sát công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.