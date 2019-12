Nóng: 1 phụ nữ ngoại quốc tử vong, 2 người nguy kịch nghi là nạn nhân vụ giết người, đốt xe ô tô phi tang tại TP.HCM

Rạng sáng ngày 21/12, Công an phường Tân Phong, Q.7 (TP.HCM) nhận tin báo về một vụ việc nghi giết người, cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Đến hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 3 nạn nhân nằm gục ở 1 bãi đất trống. Trong đó, có 1 phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc đã tử vong. 2 người đàn ông còn lại cũng trong tình trạng nguy kịch, được đưa vào một bệnh viện tại Q.7 cấp cứu.

Hiện trường chiếc xe cháy trơ khung tại Q.2, TP.HCM. (Ảnh: C.T)

Mở rộng khu vực điều tra, công an phường phối hợp với Công an Q.7 và công an Q.2 (TP.HCM) tiếp tục phát hiện một chiếc ô tô bị đốt cháy nặng nề tại một bãi đất trống cách cầu Thủ Thiêm (Q.2) không xa.

Chiếc xe này nghi ngờ có liên quan đến các nạn nhân phát hiện tại Q.7.

Hiện, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra vụ việc và đang khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

*Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.