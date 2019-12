Tại sao bạn luôn cần mang theo trà gừng trong mỗi chuyến bay?

Mỗi người đều có lựa chọn đồ uống yêu thích trong mỗi lần đi máy bay. Một số người thích những món đồ có vị cay mặn, một số người thích vị ngọt của coca cola. Nhưng bạn có biết, đồ uống hoàn hảo nhất khi đi máy bay là trà gừng? Nghe có vẻ nhạt nhẽo nhưng đây là lựa chọn lành mạnh thật sự.



Chắc chắn, trà gừng không phải là một thức uống thú vị đối với nhiều người. Nhìn bề ngoài, nó có vẻ khá giống những loại đồ uống dành cho những ngày bạn bị ốm yếu hoặc dùng một phần để pha chế cocktail. Nhưng đây là một thứ nước giải khát khá hay ho trong chuyến bay của bạn. Đây là sự thật.

Vì sao trà gừng xứng đáng là món đồ uống thú vị trong khi đi máy bay?

Theo Paste, đồ uống ướp gừng từng là một trong những loại nước giải khát và pha chế phổ biến nhất ở Bắc Mỹ. Nó được phát triển lần đầu tiên ở Ireland và Anh vào những năm 1840 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp khu vực.

Vào những năm 1920, đồ uống ướp gừng trở thành một loại lương thực chính ở Hoa Kỳ. Những kẻ buôn lậu các loại rượu khác nhau như rượu whisky và rượu gin thấy rằng chút gừng ngọt đặc biệt tốt trong việc làm cho những loại rượu này dễ uống hơn.

Ngày nay, theo Statista, các nhãn hiệu đồ uống ướp gừng không thể đứng ở vị trí 10 loại soda phổ biến hàng đầu nước Mỹ nhưng có một nơi trong thế giới giúp đồ uống có gừng như trà gừng ngự trị: Đi trên máy bay. Và khoa học có thể giúp chúng ta biết tại sao lại như vậy.

Điều gì xảy ra với vị giác của chúng ta khi đi máy bay?

Các nhà khoa học nhận định, vị giác của chúng ta có sự thay đổi một chút khi đang trên máy bay. Điều này là do không khí khô hơn và áp suất cabin có thể làm giảm cảm giác vị giác và khướu giác, làm cho thức ăn và thức uống có một chút khác biệt so với khi trên mặt đất. Theo WHO, không khí bên trong khoang máy bay mỏng và khô như trên đỉnh của một đỉnh núi cao khoảng 6.000 đến 8.000 feet so với mực nước biển.

Do đó, theo chuyên gia dinh dưỡng Grosskopf (chuyên gia tư vấn cho tạp chí Travel + Leisure), vị mặn của đồ uống hay nước ép cà chua sẽ khiến bạn dễ có nguy cơ say xỉn, cảm giác khó chịu. Trong khi, hương vị ngọt và cay như trà gừng, đồ uống có gừng thì lại đem đến cảm giác thỏa mãn.

Những lợi ích khác của việc uống trà gừng khi đi máy bay

Grosskopf chia sẻ rằng, gừng cũng có thể đặc biệt tốt cho khách du lịch vì khả năng phòng chữa bệnh của nó. Theo Healthline, gừng đã được sử dụng như một phương thuốc nhà để ngăn chặn buồn nôn, khó tiêu, đau cơ bắp và chống viêm trước khi là một loại nước giải khát.

"Gừng giúp giảm đau dạ dày với những người hay lo lắng", chuyên gia dinh dưỡng cho biết thêm.

Dùng trà gừng cũng giúp du khách tránh được một vấn đề phổ biến với các loại nước ngọt sủi bọt khác như nước có gas, cần thêm thời gian để bong bóng tan ra do độ cao. Nước có gas thực sự là một trong những đồ uống tồi tệ nhất để đặt hàng từ một tiếp viên hàng không cho vấn đề sức khỏe của bạn.

Nếu bạn chưa từng thử uống trà gừng hay bất cứ đồ uống có gừng nào trên máy bay, giới chuyên gia khuyên bạn nên thử để cảm nhận sự sảng khoái tuyệt vời trên mỗi chuyến bay.