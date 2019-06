Tai nạn đau lòng: Vấp té gãy vòi nước, bé trai 6 tuổi bị gãy xương đùi rất nặng

Đó là trường hợp của bé trai N.T.T.A. (6 tuổi, ngụ tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) nhập viện vì chấn thương chân trái rất nặng do tai nạn sinh hoạt.

Theo gia đình chia sẻ, cách nhập viện khoảng 5 tiếng bé đang rửa tay bằng vòi nước lắp ở độ cao 1 mét thì sơ ý vấp vào 1 vòi nước khác gây ngã té.

Kiệu nước vỡ ra khiến các mảnh vỡ rơi ghim và đè vào chân trái của bé. Ngay sau chấn thương chân trái bé đau và không cử động được, phần da cơ bị rách do chấn thương chảy máu nhiều. Gia đình đã đưa bé đến trạm y tế địa phương sơ cứu và sau đó đưa bé đến Bệnh viện Cửu Long (TP Cần Thơ) cấp cứu.

Chiếc kiệu bị vỡ ghim vào người bé trai.

Tại bệnh viện, bé được đưa đến trong tình trạng tỉnh táo, chân trái được băng kín. Chân bé đau nhiều, không cử động được.

Bé nhanh chóng được bác sĩ chuyên khoa ngoại chấn thương thăm khám và nhận định có vết thương mặt trong gối trái khoảng 05cm không thấu khớp và vết thương mặt trước trong cẳng chân trái khoảng 10cm.

Bé được làm đầy đủ các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhi bị gãy xương nhiều chỗ, có vết thương gối trái, cẳng chân trái, gãy đầu dưới xương đùi trái.



Bé được tiến hành phẫu thuật cắt lọc làm sạch vết thương, khâu nối gân cơ bụng chân, cầm máu và bó bột cố định chân trái. Sau phẫu thuật bé khỏe, tỉnh táo, cử động chủ động các ngón chân tốt, chi ấm.

Bác sĩ Phạm Nguyễn Yến Trang – Phó Trưởng khoa Nhi của bệnh viện cho biết kiệu là một dụng cụ mà người dân chúng ta thường dùng dự trữ nước xài.

Bác sĩ thăm khám cho bé sau khi phẫu thuật.

Để thuận lợi khi sử dụng đôi khi chúng ta khoan vào thân kiệu để gắn vòi nước dẫn nước ra khi dùng, trẻ nhỏ không chú ý có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Do đó nếu chẳng may xảy ra tai nạn phụ huynh cần bình tĩnh, nhanh chóng đến tiếp cận, trấn an trẻ và hô to gọi người đến giúp.

Khi thấy vết thương có máu chảy nhiều, phụ huynh cần nhanh chóng dùng băng hoặc vải sạch sẵn có băng ngay đè ép vết thương nhằm tác dụng giảm bớt chảy máu.

Trường hợp máu chảy thành tia cần băng ga-rô phía trên vết thương đang chảy máu và đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Ngoài ra nếu trẻ có biểu hiện chân đau nhói nhiều khi cử động hoặc không cử động được vì đau phụ huynh cần cố định chân bị thương bằng 2 nẹp gỗ cứng cặp 2 bên chân.

"Trẻ em hay nghịch có thể leo trèo và té chúi đầu vào bên trong kiệu gây ngạt nước cho trẻ. Ngạt nước là một tình trạng cấp cứu khẩn cấp vì nhanh chóng có thể dẫn đến tử vong.



Bản tính trẻ con vốn năng động, sáng tạo vì thế các cháu cần được người lớn bảo hộ tốt để tránh các rủi ro đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến sinh hoạt, đến sức khoẻ của trẻ và cả phụ huynh" - bác sĩ cảnh báo.