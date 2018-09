Sữa chua Hy Lạp : Càng ăn, càng ghiền, càng đẹp hơn

Món ngon gây nghiện lành mạnh với giá trị dinh dưỡng ưu việt

Thói quen đựng sữa dê, sữa cừu trong túi da của người Hy Lạp cổ đại, kèm theo khí hậu nóng ẩm đã đem lại món đặc sản tuyệt vời: loại sữa chua với kết cấu hơi đông, sánh mịn và chua nhẹ. Ngày nay, sữa chua Hy Lạp được chế biến bằng cách khác nhau để phù hợp hơn với khẩu vị người hiện đại nhưng vẫn đảm bảo được tính đặc trưng giàu đạm và ít béo. Ngoài kết cấu sánh mịn, mềm mại, loại sữa chua này còn “đốn tim” hàng triệu người khắp thế giới bởi độ thơm ngon, đậm vị và càng tuyệt hảo hơn khi dùng kèm với mật ong, trái cây, các loại hạt…

Nhờ được tách nước và cô đặc trong quá trình lên men, sữa chua Hy Lạp vừa giảm lượng chất béo và Cholesterol, lại tăng đáng kể lượng đạm trong cùng một khẩu phần, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sữa chua Hy Lạp là một trong số ít những món ăn “ngon phát ghiền” nhưng vẫn thuộc nhóm thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Những cô nàng sành ẩm thực có thể thoải mái thưởng thức món tráng miệng nổi tiếng này mà không cần “thỏa hiệp” với cân nặng bởi lượng protein dồi dào, lại ít béo giúp no lâu hơn, từ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Giàu dinh dưỡng là vậy, nhưng sữa chua Hy Lạp lại rất lành và thân thiện với hệ tiêu hóa nhờ lượng lợi khuẩn dồi dào, giúp hạn chế vi khuẩn xấu.

Sở dĩ các tín đồ của xu hướng ăn uống lành mạnh cực kỳ ưa chuộng loại sữa chua này vì hàm lượng dinh dưỡng có sự kết hợp đầy đủ giữa protein, cùng với các khoáng chất như canxi, kali, chất xơ… tạo nên bữa ăn vừa nhẹ bụng vừa bổ dưỡng, giúp ổn định huyết áp.

Với lượng lớn canxi và vitamin D, sữa chua Hy Lạp còn là sự lựa chọn dinh dưỡng tuyệt vời để củng cố hệ xương chắc khỏe, dẻo dai. Hơn thế nữa, nhóm các vitamin thiết yếu, đặc biệt là vitamin B12, trong món ngon khó cưỡng này cũng giúp phát triển và chăm sóc não bộ.

Dẫn đầu xu hướng ăn uống khỏe đẹp với Vinamilk Greek Yoghurt Style

Tin vui bất ngờ dành cho các chị em đang tốn sức “săn lùng” sữa chua kiểu Hy Lạp “thần thánh” giúp đẹp da đẹp dáng, Vinamilk vừa ra mắt dòng sản phẩm Vinamilk Greek Yoghurt Style hoàn toàn mới, đưa bí quyết ăn ngon, khỏe đẹp lừng danh thế giới đến tận tay người dùng.

Món sữa chua mềm mịn, thơm ngon nổi tiếng khắp thế giới nay đã “chạm ngõ” tín đồ ầm thực với khẩu vị phù hợp người Việt, lại vượt trội về giá trị dinh dưỡng. Mỗi hộp Vinamilk Greek Yoghurt Style chứa tới 5,4g protein, tăng gấp đôi lượng đạm, giảm 50% béo, 160mg canxi cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

Những người yêu vận động, thể thao nay đã có thêm chọn lựa tuyệt vời cho thực đơn ăn uống lành mạnh hàng ngày của mình, siêu nhanh gọn, thơm ngon, lại dồi dào lượng protein.

Với sữa chua Vinamilk Greek Yoghurt Style mới, còn ai than vãn về chế độ ăn uống khắt khe để giữ dáng nữa khi trong nháy mắt đã có ngay món ngon tuyệt hảo trước và sau buổi tập? Lượng canxi trong mỗi hộp sữa chua tương đương với hàm lượng canxi trong 1kg thịt bò hoặc 4 quả trứng luộc. Hàm lượng protein cao gấp đôi, lại giảm triệt để lượng chất béo khiến món ngon này trở thành “trợ thủ” đắc lực cho các nàng mong muốn giữ gìn vóc dáng thon mượt, săn chắc mà vẫn nuông chiều khẩu vị mỗi ngày.

Ngoài ra, nếu các chị em muốn “yêu chiều” làn da mịn màng, trẻ trung từ bên trong thì món sữa chua tuyệt hảo này chính là vũ khí đắc lực. Kết hợp vị ngon của sữa chua Hy Lạp cùng trái cây như đào, các loại quả mâm xôi, việt quất, dâu tây, Vinamilk Greek Yoghurt Style là cả một “kho” vitamin, khoáng chất giúp nuôi dưỡng làn da sáng mịn, mượt mà, căng tràn sức sống.

Không khó để các chị em tận hưởng hương vị thơm ngon lại còn dễ phối hợp của Vinamilk Greek Yoghurt Style trong thực đơn hàng ngày.

Món ngon này có thể dùng trực tiếp sau khi trữ lạnh thay cho bữa xế, hoặc chế biến món tráng miệng cầu kỳ hơn nếu dư dả thời gian bằng cách kết hợp với trái cây, các loại hạt, dùng làm kem, salad hoặc thức uống dinh dưỡng…

“You are what you eat” (Bạn chính là những gì bạn ăn vào). Càng ngày, càng nhiều ngưởi ủng hộ lối ăn uống tốt cho sức khỏe, đơn giản nhưng chất, gọn nhẹ nhưng tinh túy. Chính vì vậy, nhờ bắt trúng xu hướng mới, dòng sản phẩm Vinamilk Greek Yoghurt trong thời gian tới sẽ giúp điền thêm vào chỗ trống trong thực đơn ăn uống khỏe đẹp của các chị em phụ nữ năng động, hiện đại.

* Giảm 50% béo so với sữa chua trái cây của Vinamilk