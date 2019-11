Sự thật gây sốc: Nhân viên công sở dùng Mac năng suất và ít nghỉ việc hơn nhân viên sử dụng PC

Những tưởng IBM là kẻ thù muôn đời đối với dòng máy Mac, nhưng đến bây giờ chính họ cũng phải công nhận máy Mac tăng hiệu quả công việc và giảm tải cho đội ngũ quản lý IT.

Chọn Macbook hay PC? Câu hỏi này có vẻ chẳng bao giờ tìm ra được đáp án đúng nhất và thực tế là nó đã gây tranh cãi đối với các nhân viên văn phòng. Vậy dưới góc nhìn của tập đoàn IBM, họ nhận định câu chuyện này như thế nào?

Một tuyên bố cực kỳ sốt dẻo, theo nghiên cứu của IBM, số lượng người dùng Mac vượt mục tiêu công việc đề ra cao hơn 22% so với người dùng PC. Nhân viên bán hàng sử dụng máy Mac cũng thường tạo được nhiều giao dịch với giá trị cao với khách hàng, cụ thể là cao hơn 16% so với nhân viên sử dụng PC. Không chỉ làm việc hiệu quả hơn, lượng nhân viên dùng Mac nghỉ việc tại IBM cũng thấp hơn 17% so với PC.

Mặt khác, trong trường hợp với riêng IBM, việc vận hành một lượng lớn máy Mac cũng "dễ thở" hơn so với PC. Tập đoàn này chỉ cần 7 kỹ thuật viên để hỗ trợ 200.000 người dùng máy Mac. Trong khi đó, 200.000 chiếc PC lại cần đến 20 kỹ thuật viên. Số liệu của IBM còn cho thấy người dùng Windows thường gặp khó khăn trong việc chuyển dữ liệu, cập nhật phần mềm và cần trợ giúp của kỹ thuật viên.

Về lợi nhuận, Fletcher Previn, Giám đốc thông tin của IBM trong hội nghị JNUC 2016 đã tiết lộ công ty tiết kiệm từ 273 USD đến 543 USD khi cấp cho nhân viên máy Mac thay vì PC.

Vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, IBM được coi là kỳ phùng địch thủ với Apple trên thị trường máy tính. Do đó, việc tự dưng IBM khen sản phẩm quả táo là một điều khá bất hợp lý. Có lẽ, nguyên nhân là do mọi thứ đã thay đổi vào năm 2004, khi IBM bán mảng PC cho nhà sản xuất Trung Quốc Lenovo.

Các chị em à, đã có ai dùng Mac mà cảm thấy năng suất và khó muốn nghỉ việc hơn PC chưa nhỉ?