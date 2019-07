Sự thật cùng nhân dạng không ngờ của người đàn ông sống sót thần kỳ sau khi bị gấu tấn công và bắt nhốt suốt 1 tháng trời

Những ngày gần đây, câu chuyện về người đàn ông bị gấu tấn công và nhốt vào hang động để làm thức ăn dự trữ nhưng may mắn được cứu sống lan truyền rộng khắp trên các trang báo quốc tế. Truyền thông tung hô sự sống sót của người đàn ông ấy chẳng khác gì điều kỳ diệu. Vậy nhưng, trang tin EADaily của Nga mới đây đã đưa ra thông tin đính chính và sự thật đằng sau câu chuyện này hoàn toàn không như mọi người nghĩ.



Khu vực nơi người đàn ông được phát hiện đang bị gấu giam giữ trong hang động suốt 1 tháng trời.

Câu chuyện của người đàn ông này bắt nguồn từ 1 đoạn clip trôi nổi trên mạng. Chủ nhân của nó đã dựng nên câu chuyện đầy cảm động và kỳ diệu xảy ra ở Tuva, rằng 1 người đàn ông không may bị gấu tấn công và giam giữ trong suốt hàng chục ngày. Do bị thương nên nạn nhân không thể bỏ trốn, chỉ có thể nằm thoi thóp và thậm chí phải uống nước tiểu của mình để cầm cự. May mắn ông được những chú chó săn phát hiện và giúp đỡ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lở loét khắp người, trông hệt như xác ướp.



Sau khi tỉnh dậy, người đàn ông này chỉ tiết lộ tên mình là Alexander. Xúc động trước câu chuyện này, truyền thông lẫn các nhà hảo tâm vô cùng mong muốn tìm ra danh tính của Alexander để giúp đỡ ông. Tờ EADaily cũng treo thưởng cho bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin của người đàn ông gặp nạn. Vậy nhưng, tất cả các bệnh viện ở Tuva và vùng lân cận là Nga, đều khẳng định họ chưa từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nào tương tự Alexander.

Vào cuộc điều tra kỹ lưỡng, EADaily mới biết được sự thật đằng sau câu chuyện do cư dân mạng bịa đặt. Người đàn ông trong ảnh có tên là Alexander P. Anh từng nhập viện ở thành phố Aktobe, Kazakhstan, cách Tuva hơn 2570km, Tình trạng ngoài da tồi tệ của Alexander P là do căn bệnh vẩy nến mãn tính gây ra chứ không hề liên quan đến việc bị gấu tấn công hay bắt nhốt.

Theo lời bác sĩ Rustam Isaev, Alexander P nhập viện vào tháng 6 nhưng đội ngũ y khoa tại đây chưa thể tìm ra cách chữa trị hiệu quả khiến vết thương trên người bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng. Tờ EADaily cũng chia sẻ 1 số hình ảnh của Alexander P thời anh còn khỏe mạnh và trông khá ưa nhìn. Bác sĩ Rustam nghi ngờ ai đó đã quay lén Alexander P rồi dựng nên câu chuyện nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người. Vào tuần trước, gia đình đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho Alexander P và chuyển sang điều trị ngoại trú. Trước những tin đồn thất thiệt về Alexander P, người nhà của anh không khỏi bức xúc và đau buồn.

Alexander P trước khi căn bệnh vẩy nến mãn tính của anh chuyển biến nghiêm trọng.

(Nguồn: The Sun)