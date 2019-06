Cứu bé gái 4 tuổi đến mất mạng, người đàn ông đang được vinh danh như anh hùng bỗng bị cảnh sát quy trách nhiệm trong vụ việc

Vào đầu tháng 3 vừa qua, Hou Zhenlin, 65 tuổi, sống ở huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã mất mạng trong lúc nỗ lực giúp đỡ 1 bé gái 4 tuổi. Sau khi qua đời, ông được chính quyền địa phương vinh danh nhưng không lâu sau đó lại bị quy 1 phần trách nhiệm trong vụ việc khiến người nhà không khỏi bức xúc.



Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, bé gái 1 mình đi ra đường xe lớn đang lưu thông với tốc độ cao. Thấy vậy, Hou dừng xe và chạy đến ẵm đứa trẻ qua đường. Không may trong lúc đó, ông bị chiếc xe tải chạy theo hướng ngược tông và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Bé gái bị chảy máu trong não nhưng may mắn không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau đó, chính quyền địa phương dành tặng cho gia đình Hou số tiền 50 nghìn NDT (gần 168 triệu đồng) để vinh danh hành động nghĩa hiệp của người đàn ông 65 tuổi.

Giữa tháng 4 vừa qua, con trai ông Hou nhận được thông báo từ cảnh sát cho rằng bố anh phải chịu 1 phần trách nhiệm trong vụ tai nạn vì băng qua đường mà không để ý xem xung quanh có an toàn hay không. Theo đó, ông Hou, người nhà bé gái và tài xế xe tải đều có trách nhiệm ngang bằng nhau. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ những người liên quan có bị phạt hay không.

Không đồng ý với kết luận của cảnh sát, con trai ông Hou đệ đơn yêu cầu cơ quan chức năng cấp cao hơn xem xét lại vụ việc. "Cái chết của bố tôi từng được vinh danh nhưng giờ đây lại bị bôi nhọ. Tôi không thể chấp nhận kết quả này. Gia đình chúng tôi thật sự rất thất vọng" - người con trai chia sẻ. Theo quan điểm của anh, tài xế xe tải phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Con trai ông Hou quyết định nghỉ việc để theo đuổi vụ kiện, đòi lại danh dự cho bố mình đến cùng.

(Nguồn: SCMP, The Paper)