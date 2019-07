Sống ở xứ Anh Đào, cô gái Việt tự cầm cưa làm giá đựng đồ chưa đến 1 triệu đồng, tiện chia sẻ bí quyết nhà bếp lúc nào cũng sạch thơm chuẩn Nhật

Nhật Bản vốn là đất nước đáng sống và cũng có khá nhiều người Việt sang định cư bởi những cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp. Trong đó, cơ số những cô gái Việt lấy chồng người bản địa cũng rất nhiều.

Hứa Đặng Thanh Trúc (1988) đã quen chồng đã hơn 1 năm ở Việt Nam rồi sau đó mới sang Nhật làm đám cưới. Kết hôn đã 1 năm, cặp đôi hiện tại đang sống ỏ Tokyo trong một căn nhà thuê nhỏ. Những tưởng rằng, ở thuê chỉ là tạm bợ nhưng với đôi bàn tay khéo léo cùng sự tính toán tỉ mẩn, Thanh Trúc đã "hô biến" căn hộ thành một không gian sống lý tưởng với đầy đủ đồ đạc và sự ấm cúng. Đặc biệt, tất cả đều do một tay Trúc làm từ A đến Z với chiếc cưa mini mà chồng mua cho.

Thanh Trúc hiện đang sống ở Nhật trong không gian thuê cùng với chồng.

Căn phòng thuê được Trúc bày biện rất đẹp đẽ.

Trúc cho biết, mọi thứ ở Nhật rất đắt đỏ so với mức thu nhập của những người như vợ chồng cô nên việc tự làm cũng không có gì khó hiểu. Nhà chồng của Trúc ở Chiba giáp ranh với Tokyo nhưng vì công việc của chồng nên vợ chồng cô mới thuê nhà ở thủ đô để ở.

Căn phòng chung cư rộng 60 mét vuông gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp thông với phòng khách, 1 phòng làm việc, 1 toilet và 1 phòng tắm có bồn bé xíu. Dù không gian không được rộng lắm nhưng Trúc biết cách bài trí nên mọi thứ nhìn rất hợp lý và theo cô là vừa đủ dùng.

"Nhà thuê ở Nhật đơn sơ lắm, khi vào tay mình thì trống trơn không có gì cả, kể cả đèn vợ chồng mình cũng phải tự mua. Có lẽ do tâm lý người Nhật không thích dùng đồ cũ của người khác nên khi thuê thường trống như thế này. Mình đoán phần đa mọi người đều sắm đồ mới rồi khi chuyển đi thì mang theo đến nơi khác", Trúc cho hay.



Căn chung cư trong mơ của nhiều đôi vợ chồng trẻ.

Bản thân là một cô gái khá có mắt thẩm mỹ lại thích lối sống kiểu "do it yourself" (tự mình làm) nên sau khi thuê nhà Trúc đã nhận toàn bộ phần trang trí cho ngôi nhà. Chồng thì đi làm, có một mình cô nàng xoay sở nhưng sau khi nhìn thành quả thì lại thấy vui và như vượt qua được bản thân vậy.



"Chồng mình mua cho mình 1 chiếc cưa máy mini 1 triệu đồng. Sau đó mình tự đi mua gỗ với eke ở cửa hàng đồng giá rồi về đóng kệ. Mỗi mảnh gỗ có giá khoảng 22k rồi cộng thêm cả decal giả gạch các thứ linh tinh nữa thì tổng cộng mình chi cho căn bếp khoảng 1 triệu. Mấy chiếc hộp gia vị mình mua mới còn lại các thứ chai lọ khác mình đều tái sử dụng hết đó. Nếu mình đi mua kệ ở các cửa hàng gia dụng thì phải mất hơn 2 triệu chưa kể phí vận chuyển. Nghĩ thấy tiếc tiền nên mình mới tự làm".

Dụng cụ mà Trúc dùng để đóng kệ bếp.

Theo lời kể của Trúc thì căn bếp này vừa mới được hoàn thành vài tuần nay nhưng đã phát huy tác dụng đáng kể. Mọi thứ ổn định, sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Và nếu tính về độ chắc chắn thì Trúc rất tự tin khi đã động đất (không mạnh lắm) mấy lần nhưng chai lọ vẫn yên vị.



Ảnh so sánh căn bếp trước và sau khi được thiết kế lại.

Kệ bếp Trúc làm khá chắc chắn mà không cần dùng khoan vào tường.

Ngoài căn bếp này, vợ chồng Trúc còn bày biện cả nhà với rất nhiều đồ đạc. Những vật dụng thứ gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh được xếp ngăn nắp khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng thích mắt. Ở nơi ban công, Trúc còn trồng kha khá cây xanh vừa làm cảnh lại có thể dùng làm rau gia vị cho bữa ăn.

Ban công Trúc dùng để trồng thêm cây cho không gian thêm xanh mát.

Nói thêm về cuộc sống ở Nhật Bản của mình, Trúc cho biết rất thích ở đây bởi sự yên tĩnh và không khí trong lành. Người Nhật rất quy tắc và văn minh nên khi đi chơi ngoài đường trong những dịp lễ Tết cũng không mấy lo lắng chuyện của nả cướp bóc. Nhà chồng Trúc cách nơi ở của hai vợ chồng chưa đầy 2 tiếng lái xe nên Trúc cũng cảm giác gần gũi giống như ở nhà mình vậy.



Hiện Trúc đang ở nhà làm nội trợ và có nhận trông em bé để có thêm thu nhập. Ngoài ra, Trúc còn có khoản thu từ việc chơi chứng khoán. Dù mới làm vợ được hơn 1 năm nhưng Trúc đã thể hiện mình rất có tài vun vén và ngăn nắp. Cô nàng chia sẻ bí quyết để căn bếp lúc nào cũng sạch sẽ và thơm tho: "Khi chiên xào, mình có dùng đồ che xung quanh chảo nên dầu mỡ không bắn vào bẩn kệ và chai lọ. Nấu nướng xong là mình lau bếp ngay, tuần nào cũng vệ sinh xung quanh cho nên cứ gọi là sạch tinh tươm nhé. Mọi người cũng biết rồi đấy, chồng mình là người Nhật, mà người Nhật thì rất ngăn nắp và gọn gàng, mình có muốn bừa cũng không được".



Vợ chồng Trúc mới kết hôn và còn chưa có em bé.

Dù sống ở nơi xa nhưng Trúc thấy rất vui bởi không gian yên bình ở Nhật.

Ảnh: NVCC