Son Ye Jin - cô gái năm xưa khiến bao trái tim thổn thức, dù U40 vẫn trong trẻo như cơn mưa mùa hạ

Những năm 2000, Hàn Quốc nổi lên một loạt gương mặt diễn viên trẻ đình đám. Đó là Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Jun Ji Hyun, Kim Tae Hee, Choi Ji Woo,… những cô gái trẻ trung xinh đẹp khiến bao người say mê, diễn xuất thì ngọt ngào chiếm trọn trái tim khán giả. Trong số đó, Son Ye Jin có vẻ là nhân vật trầm lắng nhất. Ye Jin không giàu nữ tính như Song Hye Kyo, không cá tính như Jun Ji Hyun, không sắc sảo như Kim Tae Hee, cũng chẳng mềm yếu như Choi Ji Woo. Từ ánh mắt, nụ cười đến các vai diễn nổi bật của Son Ye Jin đều trong trẻo nhẹ nhàng như tia nắng một buổi sớm đầu Hè, như tiếng chuông gió lanh canh trên khung cửa sổ, như những giọt mưa rào đầu tiên vừa rơi xuống.



Nhắc đến Son Ye Jin, ai cũng nhớ đến một loạt phim tình cảm lãng mạn thuộc hàng kinh điển của Hàn Quốc, trong đó Son Ye Jin vào vai những cô gái hết mình vì tình yêu, để không phải nói lời nuối tiếc cho dù đoạn kết mối tình ấy có không trọn vẹn. Trong Lover's Concerto (Bản giao hưởng tình yêu), có hai cô gái tên Kyunghee và Sooin chơi rất thân thiết với nhau, thân đến mức họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Cho đến một ngày, hai cô gái cùng quen một chàng trai, trái tim cả hai đều rung lên vì chàng trai ấy nhưng đương nhiên, người ấy chỉ có thể đáp lại tình cảm của một trong hai cô gái mà thôi.

Trong Moment to remember (Khoảnh khắc để nhớ), Son Ye Jin đóng vai một nhà thiết kế thời trang lạc quan, đáng yêu, có mối tình đẹp như mơ với một chàng thợ mộc. Họ sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, cho đến khi cô gái phát hiện mình mắc bệnh Alzheimer, nghĩa là trí nhớ sẽ dần biến mất. Cô sẽ dần quên đi tất cả, quên cách viết chữ, quên đường về nhà, quên tên chính mình, và điều đáng sợ nhất là quên cả tình yêu đẹp đẽ của mình. Cô đã thử đủ mọi cách để cố gắng níu kéo hình ảnh người chồng ở lại trong trí nhớ của mình, nhưng mọi thứ về anh cứ dần tan biến đi mỗi ngày.

Và dĩ nhiên, không thể không kể đến bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Son Ye Jin, đó chính là Classic (Cổ điển). Câu chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào, chua xót nhưng cũng đẹp đẽ vô ngần. Hai chuyện tình cách nhau hơn 30 năm, nhưng dư vị chúng để lại trong lòng khán giả thì nồng nàn như nhau. Có cô gái trẻ Ji Hye thầm thích một chàng trai tên Sang Min, nhưng quá nhút nhát để thổ lộ lòng mình. Ji Hye chỉ biết viết thư tỏ tình hộ Soo Kyung, mượn tên Soo Kyung để giãi bày tình yêu thực sự của mình mà chẳng ngờ những lá thư ấy đã đưa Soo Kyung và Sang Min đến với nhau.

Trong đau khổ tột cùng, Ji Hye đã tìm thấy những bức thư tình ngày xưa mà mẹ mình nhận được. Hóa ra mẹ của Ji Hye cũng từng rối bời khi cùng lúc được hai chàng trai thương mến, và cả ba người đã chọn cách cùng hy sinh cho nhau, để có một cái kết trọn vẹn nhất, để người này không phải dằn vặt vì cảm giác áy náy với người kia. Mối tình đầu rắc rối của mẹ đã giúp Ji Hye thấy thanh thản hơn, bằng lòng với sự thật rằng chàng trai mình thích đã thuộc về cô gái khác.

Chính vì khán giả luôn gắn liền Son Ye Jin với những mẫu hình nhân vật dịu dàng, tốt bụng, những cô gái luôn mỉm cười dù trong lòng đau thắt nên bản thân cô đã không ngừng tìm cách phá vỡ vỏ bọc vô hình ấy. Tạm biệt những bộ phim tình đầu trong trẻo, Son Ye Jin dấn thân vào những dự án mang đầy tính nổi loạn. Đó là April Snow (Tuyết tháng Tư), khiến khán giả giật mình khi lần đầu tiên Son Ye Jin trở thành một người vợ ngoại tình và còn thể hiện những cảnh nóng bỏng.

Đó là phim kinh dị hài Spellbound (Lời nguyền tình yêu) nơi Son Ye Jin đóng vai cô gái có thể nhìn thấy hồn ma. Trong The Tower (Tháp lửa), cô trở thành một nữ quản lý sắc sảo, mắc kẹt trong một tòa tháp đang bốc cháy dữ dội. The Truth Beneath (Tội ác ẩn dấu) lại cho bạn gặp một Son Ye Jin trong vai người mẹ đau khổ tột cùng khi con gái qua đời, sẵn sàng làm mọi thứ để tìm lại công lý cho con mình.



The Last Princess (Công chúa cuối cùng) thì đúng như tên gọi, kể về cuộc đời truân chuyên của nàng công chúa cuối cùng trong triều đại Joseon. Ở mảng phim truyền hình, Son Ye Jin cũng như tắc kè hoa. Lúc là một phát thanh viên truyền hình trong Spotlight, lúc lại thành một bà cô già luộm thuộm lắm điều trong Personal Taste (Nàng ngốc và quân sư).

Quả thực là Son Ye Jin đã gặt hái nhiều giải thưởng cho những vai diễn khác lạ này. Doanh thu nhiều phim cô đóng cũng cao. Thế nhưng, khán giả vẫn cứ đau đáu nhớ về một Son Ye Jin ngọt ngào trong trẻo ngày xưa. Hơn 10 năm trôi qua, đã có nhiều diễn viên mới xuất hiện nhưng ánh mắt ngây thơ, nụ cười lấp lánh ấy của Son Ye Jin thì không ai có thể thay thế được.

Nhắc tới Son Ye Jin, người ta sẽ nhớ ngay tới hình ảnh cô gái tóc tết bím hai bên, cầm chiếc ô đen băng qua cơn mưa trên poster phim Classic. Trong Classic, Son Ye Jin đã có những cảnh kinh điển dưới trời mưa. Và bây giờ, cô đã sẵn sàng trở lại cùng cơn mưa qua phim Be With You, chuyển thể từ tiểu thuyết rất được yêu thích Em sẽ đến cùng cơn mưa của Nhật Bản.

Nhân vật của Son Ye Jin mang tên Soo Ah, là cô gái phải nói lời vĩnh việt chồng và con trai, kèm theo lời nhắn gửi kỳ lạ rằng vào ngày đầu tiên trong mùa mưa năm sau, cô sẽ trở lại. Và đúng như lời ước hẹn, Soo Ah đã trở lại bằng xương bằng thịt, chỉ có điều ký ức của cô mãi dừng lại ở thời tuổi trẻ, không còn nhớ gì chuyện mình đã kết hôn, mình đã làm mẹ.



Khi trailer, rồi poster của Be With You tung ra, ai nấy đều mừng rỡ khi cuối cùng thì Son Ye Jin, cô gái tình đầu ngày xưa của bao người đã trở lại rồi. Son Ye Jin với mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng xòe rộng mềm mại, ngồi bên bậu cửa mỉm cười rạng rỡ chính là hình ảnh mà khán giả đã mong ngóng bấy lâu nay. Ai cũng nói sao Son Ye Jin chẳng già đi chút nào, sao nhìn cô vẫn như ngày đóng phim Classic. Thực ra Son Ye Jin đâu thể chống lại được sức mạnh của thời gian. Chỉ có điều ánh mắt lấp lánh ấy, nụ cười ngọt ngào ấy thì Son Ye Jin vẫn giữ lại được cho mình mà thôi.