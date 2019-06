Siêu thị điện máy ngừng bán sản phẩm của Asanzo

Anh Hoành, nhân viên bán hàng tại siêu thị Nguyễn Kim (Hà Đông, Hà Nội) nói: "Hiện tại các sản phẩm của Asanzo đều được chúng tôi đóng thùng, dỡ khỏi kệ hàng, không cho bán ra thị trường để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng".



Ngỏ ý muốn mua tivi Asanzo bất chấp thị trường dậy sóng với nhãn hiệu này, anh Hoành cương quyết từ chối với lý do: "Trên mạng xã hội giờ tràn lan thông tin Asanzo là hàng Trung Quốc, nếu chẳng may bán ra thị trường, khi sản phẩm gặp lỗi phải bảo hành từ phía nhà sản xuất chúng tôi không chắc chắn có thể xử lý được. Do đó, chúng tôi không bán ra để bảo vệ quyền lợi khách hàng cũng như uy tín của hệ thống siêu thị".

Sau khi từ chối bán tivi thương hiêu Asanzo, nhân viên này giới thiệu khách hàng một sản phẩm cùng mức giá "nhưng là hàng Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, dùng tốt hơn Asanzo rất nhiều".

Trên trang web của Nguyễn Kim cũng không hiển thị kết quả tìm kiếm từ khoá "Asanzo".

Toàn bộ hình ảnh, sản phẩm Asanzo đã được gỡ khỏi website Nguyễn Kim.

Tương tự, các website tại hệ thống điện máy Chợ Lớn, Adayroi các sản phẩm của Asanzo cũng không được bày bán.

Trong khi đó, khảo sát tại hệ thống siêu thị Điện máy xanh, cửa hàng này vẫn bày bán bình thường. Một nhân viên ở đây nói với VnEconomy: "Chúng tôi không ngừng bán sản phẩm Asanzo khi có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý cũng như nhà cung cấp". Tuy nhiên, nhân viên này cũng cho biết, toàn bộ tivi nhãn hiệu Asanzo là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mặc dù vậy, trên website của Điện máy xanh, toàn bộ sản phẩm thương hiệu Asanzo đã được rút xuống.

"Hãy bảo vệ danh tiếng hàng Việt Nam bằng những hành động nhỏ. Điện Máy Xanh mà còn bán sản phẩm Asanzo tôi sẽ chuyển sang mua hàng Nguyễn Kim", một khách hàng bình luận.

Còn tại một số hệ thống cửa hàng điện máy ở Hà Nội như Media Mart, Pico, một số nhân viên thông tin từ trước tới giờ không nhập hàng của Asanzo bán. Thậm chí, chưa từng nghe tên nhãn hiệu Asanzo.

Trên thị trường, tại các cửa hàng bán đồ điện tử, gia dụng nhỏ lẻ, nhiều chủ cửa hàng cho biết, khách hàng tìm kiếm sản phẩm Asanzo vắng hẳn so với trước đó do đón nhận thông tin tiêu cực từ báo chí và mạng xã hội.

"Asanzo là hàng thuộc phân khúc rẻ, bình dân được nhiều người tìm mua. Cửa hàng chúng tôi có bán ấm siêu tốc, bếp điện từ Asanzo nhưng khoảng 3 ngày trở lại đây, khi giới thiệu sản phẩm Asanzo khách hàng từ chối mua", anh Quỳnh, chủ cửa hàng điện tử trên phố Bà Triệu cho biết.

Trước đó, như báo chí điều tra đưa tin, các sản phẩm điện máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo (địa chỉ quận Bình Tân, Tp.HCM) được chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn", công nghệ Nhật Bản nhưng thực chất là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, bên cạnh thông tin điều tra của báo chí, Hội có cơ sở đối chiếu khác là hồ sơ doanh nghiệp do Asanzo nộp thể hiện sự cố tình khai báo sai về xuất xứ hàng của Asanzo.

"Điều này là vi phạm điều lệ sử dụng danh hiệu mà doanh nghiệp đã cam kết khi nhận. Từ đó, Hội tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao" để chấm dứt tình trạng gian lận và vi phạm điều lệ sử dụng", bà Vũ Kim Hạnh khẳng định.