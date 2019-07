Siêu mẫu Irina Shayk bị bắt gặp hẹn hò trai lạ sau khi để mất Bradley Cooper vào tay Lady Gaga?

Mới đây, tình cũ của Bradley Cooper bị bắt gặp có hành động tình tứ bên một người đàn ông lạ, trong khi đang có buổi đi dạo cùng cô con gái 2 tuổi Lea. Trong cả buổi đi chơi, siêu mẫu Irina Shayk trông khá thoải mái khi trò chuyện cùng "trai lạ". Điểm đáng chú ý là người đàn ông này liên tục đặt tay lên vai cũng như dựa đầu lên vai của người đẹp nước Nga một cách vô cùng tình tứ.

Irina tình tứ bên trai lại

Buổi đi chơi diễn ra chỉ một tháng sau khi Irina và Bradley tuyên bố chia tay. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 và đến thời điểm "đường ai nấy đi", không ai trong số họ đưa ra lý do dẫn tới việc đổ vỡ. Dù không đưa ra lý do, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng, nguyên nhân dẫn tới việc cặp đôi "đường ai nấy đi" là bởi, Bradley Cooper có quan hệ tình cảm với bạn diễn Lady Gaga trong quá trình cả hai quay phim "A Star Is Born".

Siêu mẫu nước Nga khoe dáng người siêu chuẩn trong chiếc áo crop-top

Hiện, cả Irina Shayk và Bradley Cooper vẫn thường xuyên dành thời gian cho cô con gái 2 tuổi Lea, đồng thời vẫn coi nhau là bạn. Từ sau khi chia tay nam tài tử "A Star Is Born", người đẹp nước Nga đã cùng bé Lea chuyển từ Los Angeles về TP New York. Siêu mẫu vốn có một căn hộ riêng trước đó ở West Village, New York.

Nguồn: Hollywood Life