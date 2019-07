Siêu mẫu Irina Shayk xuất hiện xinh đẹp, rạng ngời, bất chấp tin Bradley Cooper tái hợp Lady Gaga

Đầu tuần qua, cánh săn ảnh bắt gặp siêu mẫu Irina Shayk đưa con gái Lea ra ngoài đi dạo ở New York, Mỹ. Trông người đẹp 33 tuổi khỏe khoắn với bộ đồ thể thao ôm gọn đường cong cơ thể của cô nàng.

Irina Shayk trông khỏe khoắn và rạng ngời trong bộ đồ thể thao

Irina Shayk có vẻ như đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên cô con gái nhỏ, bất chấp những tin đồn tình ái của tình cũ Bradley Cooper. Bên cạnh đó, tình cũ của Bradley Cooper cũng thường xuyên tham gia những bữa tiệc, chuyến đi chơi cùng bạn bè. Cô nàng cũng được cho là không quan tâm tới cuộc sống tình ái cũng như tin đồn về việc Bradley Cooper sẽ tái hợp Lady Gaga trong tác phẩm mới.

Theo đó, trong phần 3 của Vệ binh dải ngân hà (Guardians of The Galaxy Vol. 3), nhân vật chồn Rocket Racoon (Bradley Cooper lồng tiếng) sẽ lần đầu có câu chuyện tình cảm riêng. Theo nguyên tác truyện tranh, bạn gái của anh là nàng hải ly có tên Lylla. Một nguồn tin thân cận với nhà sản xuất cho hay, nhân vật Lylla sẽ do bạn gái tin đồn của anh - ca sĩ Lady Gaga thể hiện.

Bradley Cooper và Irina Shayk đã kết thúc mối tình kéo dài 4 năm với lý do cặp đôi khá bận với công việc riêng, thường xuyên không có thời gian dành cho nhau. Một nguồn tin thân cận cho biết, chính siêu mẫu người Nga đã chủ động đề cập tới chuyện chia tay và việc chia tay không hề khiến bạn bè của cặp đôi ngạc nhiên.

"Cặp đôi đã có một khoảng thời gian không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống và dường như họ chỉ cố gắng giữ mối quan hệ vì lợi ích của cô con gái nhỏ", một nguồn tin chia sẻ với tờ ET.

Cặp đôi từng có thời gian 4 năm bên nhau trước khi đường ai nấy đi

Nguồn tin cũng cho hay, Irina Shayk không mấy hài lòng với lịch trình công việc bận rộn của Bradley Cooper. Siêu mẫu 33 tuổi từng hy vọng rằng, việc sinh cô con gái Lea sẽ khiến Bradley Cooper có ý định kết hôn, tuy nhiên nam tài tử có vẻ vẫn quá mải mê với công việc diễn xuất và không quan tâm nhiều tới gia đình, điều này khiến Irina Shayk quyết định chia tay.

Nguồn: Dailymail